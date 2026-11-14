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Δεσμίδες χαρτονομισμάτων θαμμένες κάτω από το χώμα, μεγάλα χρηματικά ποσά κρυμμένα σε αποθήκες και κατοικίες, αλλά και χρηματοκιβώτια σε απομονωμένες περιοχές εντόπισαν οι ουγγρικές αρχές, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για υπόθεση διαφθοράς που συνδέεται με τον πρώην υπουργό Ανάπτυξης της χώρας, Μίκλος Σέστακ.

Το συνολικό ποσό των μετρητών που κατασχέθηκαν αγγίζει τα 17,7 εκατ. ευρώ, ενώ φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτυπώνουν τις ασυνήθιστες συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκαν τα χρήματα.

Σε ορισμένα πλάνα, ερευνητές εμφανίζονται να σκάβουν με φτυάρια σε δασικές εκτάσεις, αναζητώντας κρυμμένα μετρητά. Άλλες εικόνες καταγράφουν μεγάλες στοίβες χαρτονομισμάτων, τις οποίες οι αρχές συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Δείτε τα βίντεο από τις έρευνες:

Hungary cracks down on Orbán-era corruption: former cabinet minister buried millions in forests Investigators suspect former Minister of National Development Miklós Seszták of taking bribes in connection with the awarding of government contracts. Nearly $20 million has been seized in the case. The money was buried in wooded areas and hidden in agricultural buildings, warehouses, residential properties and a secret safe. The confiscated funds have been transferred to the Hungarian State Treasury. Earlier, Viktor Orbán’s younger brother was also arrested in Hungary. — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2026

Πού βρέθηκαν τα εκατομμύρια

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 13 Νοεμβρίου, σε περιοχές της Βουδαπέστης και σε τρεις ακόμη περιφέρειες της Ουγγαρίας, από την Εθνική Υπηρεσία Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (NVVH), που δημιουργήθηκε από τη νέα κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι ερευνητές ανακάλυψαν χρήματα θαμμένα σε δάση, κρυμμένα σε αγροτικές εγκαταστάσεις, αποθηκευτικούς χώρους και κατοικίες, καθώς και μέσα σε χρηματοκιβώτιο μεγάλης αξίας που βρισκόταν σε δυσπρόσιτη τοποθεσία.

Η υπηρεσία προσδιόρισε τα ευρήματα σε 5.071.632.000 φιορίνια, 2.658.350 ευρώ και 1.257.100 δολάρια, ποσά που μεταφέρθηκαν στο ουγγρικό Δημόσιο Ταμείο.

Ενδεικτικό του μεγέθους της κατάσχεσης είναι ότι, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Άντρας Κάρμαν, χρειάστηκαν 12 υπάλληλοι, οκτώ ώρες και πέντε μηχανές καταμέτρησης χαρτονομισμάτων για να ολοκληρωθεί η καταγραφή των χρημάτων.

Στο επίκεντρο πρώην υπουργός του Όρμπαν

Η έρευνα επικεντρώνεται στον Μίκλος Σέστακ, ο οποίος είχε αναλάβει το υπουργείο Ανάπτυξης της Ουγγαρίας από το 2014 έως το 2018, κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο πρώην υπουργός είναι ύποπτος για εμπλοκή σε υπόθεση δωροδοκιών που συνδέεται με την προμήθεια μεταχειρισμένων λεωφορείων σε υπερτιμημένες τιμές από την κρατική εταιρεία μεταφορών της χώρας. Η έρευνα επεκτείνεται και σε συμβάσεις δημοσίων έργων.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, υπάρχουν ενδείξεις ότι κατά την περίοδο 2015-2018 ο Σέστακ και ο επικεφαλής της εταιρείας διαχείρισης κρατικής περιουσίας έλαβαν παράνομα οικονομικά ανταλλάγματα που ξεπερνούσαν τα 11 δισ. φιορίνια, στο πλαίσιο συναλλαγών με επιχειρήσεις που είχαν συμβάσεις με την κρατική εταιρεία λεωφορείων.

Ο Σέστακ συνελήφθη στα τέλη Σεπτεμβρίου και παραμένει υπό κράτηση. Ο ίδιος αρνείται ότι διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα, ενώ ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι τα κατασχεθέντα χρήματα δεν ανήκουν στον πρώην υπουργό και ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλοι ύποπτοι.

Η πολιτική σύγκρουση και η αντίδραση Μάγιαρ

Η αποκάλυψη των τεράστιων χρηματικών ποσών προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στις έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς που συνδέονται με την προηγούμενη διακυβέρνηση της Ουγγαρίας.

Ο σημερινός πρωθυπουργός, Πίτερ Μάγιαρ, ο οποίος επικράτησε στις εκλογές του Απριλίου 2026 και έβαλε τέλος στη 16ετή διακυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διερεύνηση καταγγελιών για διασπάθιση δημόσιου χρήματος και κατάχρηση εξουσίας.

Αναφερόμενος στα ευρήματα των αρχών, ο Μάγιαρ χαρακτήρισε την κατάσχεση των χρημάτων ως εξέλιξη που «σηματοδοτεί επισήμως το τέλος της μαφίας των Fidesz-KDNP», στρέφοντας τα πυρά του στα δύο κόμματα που συγκροτούσαν τον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό.

Στο μεταξύ, οι ουγγρικές αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις και άλλων προσώπων που συνδέονταν με την προηγούμενη εξουσία. Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο πρώην υπουργοί, ενώ σε διαφορετική υπόθεση έχει τεθεί υπό κράτηση και ο αδελφός του Βίκτορ Όρμπαν.

Από την πλευρά του, ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει τοποθετηθεί για τις τελευταίες κατασχέσεις. Έχει, ωστόσο, καταγγείλει επανειλημμένα τις έρευνες κατά προσώπων του περιβάλλοντός του, χαρακτηρίζοντάς τες πολιτικά υποκινούμενες διώξεις, με απώτερο στόχο, όπως υποστηρίζει, τη δική του φυλάκιση.

Παράλληλα, το Fidesz εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Σέστακ δεν συνδέεται με τα χρήματα που βρέθηκαν, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες ζήτησαν από τον πρώην υπουργό να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεσή του.