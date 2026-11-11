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Η απομάκρυνση των οχημάτων από την Oxford Street, έναν από τους διασημότερους εμπορικούς δρόμους του Λονδίνου, φαίνεται πως ήδη αποδίδει καρπούς. Οι καταναλωτές πραγματοποιούν περισσότερες αγορές και ξοδεύουν μεγαλύτερα ποσά, προσφέροντας τις πρώτες ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι το σχέδιο αναβάθμισης της ιστορικής εμπορικής αρτηρίας μπορεί να ενισχύσει την τοπική οικονομία.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας τεχνολογίας πληρωμών Adyen, οι συναλλαγές στα καταστήματα αυξήθηκαν κατά 19% την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 26 Οκτωβρίου, όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι κυκλοφοριακές αλλαγές. Η αύξηση καταγράφηκε τόσο σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα όσο και σε ετήσια βάση. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος της συνολικής αξίας των αγορών, η οποία ενισχύθηκε κατά 28% σε σχέση με πέρυσι και κατά 12% σε εβδομαδιαία βάση.

Η νέα εικόνα του εμπορικού δρόμου

Από τις 26 Οκτωβρίου, τμήμα της Oxford Street μήκους σχεδόν ενός χιλιομέτρου έχει παραδοθεί αποκλειστικά στους πεζούς, με την κυκλοφορία αυτοκινήτων, λεωφορείων, ταξί και ποδηλάτων να απαγορεύεται.

Η παρέμβαση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την αναγέννηση της περιοχής, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε χάσει μέρος της εμπορικής της αίγλης, καθώς αρκετά καταστήματα είχαν αντικατασταθεί από προσωρινές επιχειρήσεις που πωλούσαν φθηνά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και γλυκίσματα.

«Τα δεδομένα μας καταγράφουν μια πολλά υποσχόμενη εκκίνηση», επισήμανε η Νικόλ Όλμπε, πρόεδρος της Adyen για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Όπως εξήγησε, με την Black Friday και την εορταστική περίοδο να πλησιάζουν, το βασικό ζητούμενο είναι κατά πόσο η αυξημένη καταναλωτική δραστηριότητα θα διατηρηθεί και κατά τις εβδομάδες με τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση.

Έως 82 εκατ. λίρες ετησίως το οικονομικό όφελος

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, θεωρεί ότι η πεζοδρόμηση μπορεί να μετατρέψει την Oxford Street σε έναν πιο ελκυστικό προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες, ενθαρρύνοντάς τους να παραμένουν περισσότερη ώρα στην περιοχή και να επισκέπτονται περισσότερα καταστήματα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων, η αλλαγή θα μπορούσε να προσθέτει έως 82 εκατ. λίρες, ή περίπου 111 εκατ. δολάρια, ετησίως στην οικονομική δραστηριότητα, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία περισσότερων από 700 νέων θέσεων εργασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα καταγράφηκε παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ακόμη και την πρώτη βροχερή βραδιά μετά την απαγόρευση της κυκλοφορίας, ο εμπορικός δρόμος παρέμεινε γεμάτος πεζούς και καταναλωτές.

Πάντως, η αναμόρφωση της Oxford Street βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Έως την άνοιξη προβλέπεται να προστεθούν νέα δέντρα και να διαμορφωθούν δύο δημόσιες πλατείες, ενώ σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσουν ευρύτερες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

Το συνολικό κόστος του έργου αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 150 εκατ. λίρες, με τις δημοτικές αρχές να προσδοκούν ότι η αναβάθμιση θα ενισχύσει μακροπρόθεσμα την εμπορική δυναμική ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας.