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Την παραίτηση του Πιερ Μοσκοβισί από τη θέση του μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκπροσωπώντας τη Γαλλία, έλαβε γνώση την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 το Σώμα των Μελών του θεσμικού οργάνου.

Ο Πιερ Μοσκοβισί ενημέρωσε σήμερα το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέσω του προέδρου του, Τόνι Μέρφι, ότι παραιτείται από τη θέση του για προσωπικούς λόγους.

Σύμφωνα με το άρθρο 286 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Μοσκοβισί θα εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την αντικατάστασή του.

Η θητεία του και η διαδικασία διαδοχής

Ο Πιερ Μοσκοβισί έχει διατελέσει Ευρωπαίος επίτροπος, υπουργός, βουλευτής και Πρώτος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας.

Ανέλαβε καθήκοντα στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο την 1η Ιανουαρίου 2026, με προβλεπόμενη εξαετή θητεία.

Το νέο μέλος που θα εκπροσωπεί τη Γαλλία στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα διοριστεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από πρόταση της γαλλικής κυβέρνησης και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.