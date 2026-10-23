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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε δύο περιοχές του διαμερίσματος Υβελίν, στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Όπως μετέδωσε το γαλλικό μέσο, επικαλούμενο πηγές που επιβεβαιώνουν το περιστατικό, ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε έναν νεκρό, ωστόσο δεν αποκλείεται να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν και τέσσερις τραυματίες, μεταξύ τους ένα 12χρονο παιδί και δύο άντρες 29 και 49 ετών.

Yvelines: un homme a tiré en rafale sur la voie publique, au moins deux personnes gravement blessées, le suspect interpellé https://t.co/hhiauL523D — BFM (@BFMTV) October 23, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 10:30 το πρωί, ο δράστης άρχισε να πυροβολεί κατά ριπάς από όχημα στο Τραπ και στη συνέχεια στη γειτονική περιοχή Λα Βεριέρ. Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή Κουανιέρ, ενώ με βάση τις πηγές της Le Parisien, ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε ένα πολυβόλο τύπου STEN της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Quatre victimes après qu’un homme a tiré avec une arme automatique sur des passants à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines : le tireur a été arrêté ! Ce pays est devenu impossible ! Il faut mettre de l’ordre dans les têtes, et vite et fort ! https://t.co/hbXkhBHBV7 — Gilbert Collard (@GilbertCollard) October 23, 2026

«Όλα τα μέσα των δυνάμεων ασφαλείας και της δικαστικής αρχής έχουν κινητοποιηθεί πλήρως. Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση επιτήρησης» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί: