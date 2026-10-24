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Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής βρίσκεται η Γαλλία, καθώς η κυβέρνηση προχωρά σε πρωτοφανή κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, ενόψει του νέου κύματος διαδηλώσεων που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο (24 Οκτωβρίου). Συνολικά 70.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη χώρα, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η επανάληψη των εκτεταμένων επεισοδίων, των λεηλασιών και των συγκρούσεων που συγκλόνισαν τη γαλλική κοινωνία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι, εκτός από τις τακτικές αστυνομικές δυνάμεις, θα κινητοποιηθούν επίλεκτες μονάδες ασφαλείας και βαριά οπλισμένες ομάδες ταχείας επέμβασης. Η μαζική ανάπτυξη δυνάμεων αποσκοπεί στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας, αλλά και στην αντιμετώπιση της εντύπωσης ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο των δρόμων.

«Δεν θα δείξουμε καμία ανοχή απέναντι σε ταραχοποιούς, λεηλάτες και όσους καταφεύγουν στη βία», προειδοποίησε ο Νουνιές, υποστηρίζοντας ότι οργανώσεις της «άκρας Αριστεράς» χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενθαρρύνουν επιθέσεις εναντίον δημόσιων κτιρίων και νέες πράξεις βίας.

«Δεν μιλάμε για μια ευχάριστη, φιλική διαδήλωση. Είμαστε έτοιμοι για αύριο. Θα είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, εξαιρετικά αποφασιστικοί και δεν θα αφήσουμε τίποτα να περάσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ακρίβεια πυροδοτεί την κοινωνική οργή

Οι κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν τη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ως βασικές αιτίες το υψηλό κόστος ζωής και την επιδείνωση των δημόσιων υπηρεσιών. Φοιτητές, εργαζόμενοι και συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν βγει στους δρόμους, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης.

Οι γαλλικές αρχές υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι ακραίες ομάδες και νεαροί που επιδίδονται σε λεηλασίες εκμεταλλεύονται τις κινητοποιήσεις για να προκαλέσουν εκτεταμένα επεισόδια.

Η κοινωνική ένταση έχει τροφοδοτήσει και την πολιτική αντιπαράθεση. Ορισμένοι εκπρόσωποι της ακροδεξιάς έχουν αποδώσει τις ταραχές στη μετανάστευση και στο ριζοσπαστικό Ισλάμ, ισχυρισμούς που έχει απορρίψει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Το ήδη εκρηκτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω την Παρασκευή, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα από αυτοκίνητο σε περιοχή δυτικά του Παρισιού, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχουν υποψίες ότι ο δράστης υποκινήθηκε από ισλαμοφοβικό μίσος.

Ο τοπικός δήμαρχος Αλί Ραμπέχ χαρακτήρισε την επίθεση «αντικειμενικά ρατσιστική», συνδέοντας την κλιμάκωση της έντασης με τη ρητορική της άκρας Δεξιάς.

Απαγορεύσεις διαδηλώσεων και αντιδράσεις των συνδικάτων

Στο Παρίσι, η αστυνομία επέτρεψε μόνο μία συνδικαλιστική διαδήλωση για το Σάββατο, απορρίπτοντας αιτήματα κινητοποιήσεων που είχαν υποβάλει η μεγαλύτερη φοιτητική οργάνωση της χώρας, UNEF, και το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», το οποίο εμφανίστηκε το 2018.

Ανάλογες απαγορεύσεις έχουν επιβληθεί και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Εξαίρεση αποτελεί η Μασσαλία, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου οι αρχές ανακάλεσαν προηγούμενη απαγόρευση και επέτρεψαν τη διεξαγωγή συνδικαλιστικής συγκέντρωσης.

Η UNEF διαμηνύει ότι οι κινητοποιήσεις της θα πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα από τις απαγορεύσεις. Οι φοιτητικές διαμαρτυρίες είχαν ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα από μαθητικές κινητοποιήσεις για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις κακές συνθήκες στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Την ίδια ώρα, η γενική γραμματέας της CFDT, Μαριλίζ Λεόν, άσκησε έντονη κριτική στον Εμανουέλ Μακρόν για τους περιορισμούς στις διαδηλώσεις.

Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1, χαρακτήρισε την κυβερνητική στάση αντιπαραγωγική, επισημαίνοντας ότι η κοινωνική οργή παραμένει ιδιαίτερα έντονη και ότι οι πολίτες διεκδικούν να ακουστούν τα αιτήματά τους.

«Δεν είναι δουλειά του προέδρου να αποφασίζει ποιος δικαιούται να ζητά νόμιμα να διαδηλώσει», δήλωσε.

Τεθωρακισμένα, ελικόπτερα και drones στους δρόμους

Η επιχείρηση ασφαλείας που οργανώνουν οι γαλλικές αρχές είναι ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, στους δρόμους θα βρίσκονται 10.000 περισσότεροι αστυνομικοί, ενώ θα χρησιμοποιηθούν έφιππες μονάδες, ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και συστήματα αντιμετώπισης drones.

Στη διάθεση των δυνάμεων ασφαλείας θα βρίσκονται επίσης τεθωρακισμένα οχήματα και οχήματα εκτόξευσης νερού, ενώ τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε ευαίσθητες περιοχές θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το ετήσιο συνέδριο του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, το οποίο πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ορλεάνη.

Αριστερές και αντιρατσιστικές οργανώσεις έχουν ανακοινώσει αντισυγκεντρώσεις, γεγονός που ενισχύει τους φόβους για νέες συγκρούσεις.

Η έξαρση της βίας έχει ενισχύσει τη δημοσκοπική εικόνα της Λεπέν, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters, προηγείται στις μετρήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Η ίδια παρουσιάζει τις ταραχές ως απόδειξη της αποδυνάμωσης της κρατικής εξουσίας και της αδυναμίας της κυβέρνησης να επιβάλει την τάξη.

Κατεβάζουν ρολά Λούβρο, Μουσείο Ορσέ και Όπερα

Ο φόβος νέων επεισοδίων έχει οδηγήσει σε έκτακτες αποφάσεις για τη λειτουργία σημαντικών πολιτιστικών χώρων της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το Μουσείο του Λούβρου, το Μουσείο Ορσέ και η Όπερα του Παρισιού ανακοίνωσαν ότι θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους επισκέπτες και το προσωπικό τους.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια επηρεάζουν και τις αθλητικές διοργανώσεις. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λιόν, που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή, μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα.

Αντίθετα, ο αγώνας του αμερικανικού NFL ανάμεσα στους Pittsburgh Steelers και τους New Orleans Saints παραμένει προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο Παρίσι την Κυριακή, παρά την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ακυρωθεί.

Φόβοι για νέες λεηλασίες – Καταστηματάρχες εξοπλίζονται για να προστατευτούν

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι επιχειρήσεις, μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι προηγούμενες ταραχές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματικών οργανώσεων, περίπου 3.000 καταστήματα και επιχειρήσεις λεηλατήθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, προκαλώντας εκτεταμένες οικονομικές ζημιές.

Ενόψει των νέων κινητοποιήσεων, εκπρόσωποι της αγοράς καλούν τους εμπόρους να διατηρήσουν κλειστά τα καταστήματά τους για λόγους ασφαλείας.

Ο πρόεδρος του γαλλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Αλέν Ντι Κρεσέντσο, αποκάλυψε ότι ορισμένοι καταστηματάρχες προμηθεύονται ρόπαλα του μπέιζμπολ, λοστούς ακόμη και κυνηγετικά όπλα, φοβούμενοι νέες επιθέσεις στις περιουσίες τους.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1, χαρακτήρισε την εξέλιξη εξαιρετικά ανησυχητική και προειδοποίησε τους επιχειρηματίες να μην επιχειρήσουν να αντιμετωπίσουν τη βία με αυτοδικία.

«Δεν είναι δική τους δουλειά να το κάνουν. Αυτό θα προσθέσει πόνο στον ήδη υπάρχοντα», τόνισε.

Στο μικροσκόπιο των αγορών η γαλλική οικονομία

Η παρατεταμένη κοινωνική αναταραχή δεν περιορίζεται πλέον στο πεδίο της δημόσιας ασφάλειας, αλλά εντείνει και τις ανησυχίες για την κατάσταση της γαλλικής οικονομίας.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση δυσκολεύεται να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες.

Όπως σημείωνε το Reuters στο δημοσίευμά του πριν από την προγραμματισμένη αξιολόγηση της Παρασκευής, η Moody’s αναμενόταν ευρέως να υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, αντανακλώντας τις αυξανόμενες ανησυχίες για την πορεία των δημόσιων οικονομικών, ωστόσο ο οίκος αιφνιδίασε τους επενδυτές διατήρησε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας στη βαθμίδα Αa3 με αρνητικές προοπτικές. Αναλυτές ωστόσο περιγράφουν την κατάσταση στη Γαλλία ως «εκτροχιασμό τρένου σε αργή κίνηση».