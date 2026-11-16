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Η Ρουάντα είναι και επίσημα η χώρα με την οποία η Ελλάδα, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία και η Ολλανδία προχωρούν σε τεχνικές διαβουλεύσεις για τη δημιουργία του πρώτου κοινού κόμβου επιστροφής μεταναστών (Return Hub) εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοινώθηκε στη Βιέννη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των πέντε ευρωπαϊκών χωρών για την αντιμετώπιση του ζητήματος των επιστροφών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή κοινού μνημονίου συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MoU) μεταξύ των πέντε κρατών και της Ρουάντας, η οποία τοποθετείται χρονικά στις αρχές Ιανουαρίου 2027. Με το μνημόνιο θα αποτυπωθεί η συμφωνία για τη δημιουργία του κόμβου, ενώ θα προσδιοριστούν το πλαίσιο λειτουργίας του και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων.

Η σημαντικότερη παράμετρος του σχεδιασμού είναι ότι δεν προβλέπεται η δημιουργία κλειστού κέντρου κράτησης, αλλά ανοιχτών εγκαταστάσεων, στις οποίες θα μεταφέρονται συγκεκριμένες κατηγορίες μεταναστών που δεν έχουν πλέον δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, με την άφιξή τους στη Ρουάντα, θα λαμβάνουν άδεια διαμονής και θα έχουν δύο επιλογές: είτε να παραμείνουν στη χώρα και να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία, είτε να προχωρήσουν σε οικειοθελή επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους.

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