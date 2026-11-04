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Πρόσθετα έσοδα από τις τράπεζες και τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών αναζητεί η βρετανική κυβέρνηση, προκειμένου να δημιουργήσει δημοσιονομικό περιθώριο για ελαφρύνσεις σε εκατομμύρια νοικοκυριά που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος διαβίωσης.

Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει αυξημένους φορολογικούς συντελεστές για συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους, παράλληλα με μέτρα στήριξης για την ενέργεια, τα καύσιμα και τις καθημερινές δαπάνες των καταναλωτών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απόφαση για διπλασιασμό του πρόσθετου φόρου επί των τραπεζικών κερδών, από 3% σε 6%, για χρονικό διάστημα 15 μηνών, με έναρξη τον Ιανουάριο.

Η παρέμβαση αναμένεται να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα κατά περίπου 1,5 δισ. στερλίνες, ανεβάζοντας τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των τραπεζών στο 31%.

Με την επιλογή αυτή, η κυβέρνηση επιδιώκει να αντλήσει περισσότερους πόρους από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, χωρίς να προχωρήσει σε οριζόντιες αυξήσεις των βασικών φορολογικών συντελεστών.

Αυξήσεις φόρων στα τυχερά παιχνίδια και αυστηρότερο πλαίσιο για τις πλατφόρμες

Στο νέο φορολογικό πακέτο περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, με αύξηση του φόρου που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες μηχανημάτων στοιχηματισμού υψηλότερων ποσών.

Ο σχετικός συντελεστής προβλέπεται να αυξηθεί από 20% σε 25%, ενισχύοντας τη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά.

Παράλληλα, σχεδιάζεται αυστηρότερη φορολογική αντιμετώπιση των διαδικτυακών πλατφορμών, με βασικό στόχο τον περιορισμό πρακτικών που επιτρέπουν την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ.

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια αύξησης των εισπράξεων από δραστηριότητες στις οποίες η κυβέρνηση θεωρεί ότι υπάρχουν πρόσθετα περιθώρια φορολογικής απόδοσης.

Ελαφρύνσεις στην ενέργεια για εκατομμύρια νοικοκυριά

Στην πλευρά των καταναλωτών, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη μείωση του ενεργειακού κόστους, το οποίο εξακολουθεί να απορροφά σημαντικό μέρος των οικογενειακών προϋπολογισμών.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατάργηση σταθερών χρεώσεων φυσικού αερίου για περίπου 23 εκατομμύρια νοικοκυριά, περιορίζοντας ένα μέρος των επιβαρύνσεων που συνδέονται με την κατανάλωση ενέργειας.

Επιπλέον, η κυβέρνηση προχωρά σε παράταση έως τον Ιούλιο της μείωσης του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια, διατηρώντας ένα ακόμη μέτρο συγκράτησης του κόστους για τους καταναλωτές.

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και οικονομική ενίσχυση 100 στερλινών για περίπου 20 εκατομμύρια νοικοκυριά που υπάγονται στις κατηγορίες A έως D του δημοτικού φόρου κατοικίας.

Η ενίσχυση αποσκοπεί στην άμεση ανακούφιση των δικαιούχων από τις αυξημένες καθημερινές δαπάνες, συμπληρώνοντας τις παρεμβάσεις στους λογαριασμούς ενέργειας.

Πάγωμα του φόρου στα καύσιμα και κατάργηση εισαγωγικών δασμών

Πρόσθετα μέτρα προβλέπονται και για τη συγκράτηση των τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες που επηρεάζουν άμεσα το κόστος ζωής.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το πάγωμα του ειδικού φόρου στα καύσιμα, ώστε να αποφευχθεί νέα φορολογική επιβάρυνση στις μετακινήσεις και στις σχετικές δαπάνες των καταναλωτών.

Ταυτόχρονα, ο προϋπολογισμός προβλέπει την κατάργηση εισαγωγικών δασμών σε περισσότερα από 100 προϊόντα, με στόχο τη μείωση του κόστους εισαγωγής και τη συγκράτηση των τελικών τιμών.

Η στρατηγική της βρετανικής κυβέρνησης στηρίζεται, επομένως, σε έναν συνδυασμό στοχευμένων φορολογικών αυξήσεων και επιλεκτικών ελαφρύνσεων.

Από τη μία πλευρά, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών καλούνται να συνεισφέρουν περισσότερα στα δημόσια έσοδα. Από την άλλη, τα νοικοκυριά προβλέπεται να ωφεληθούν από χαμηλότερες ενεργειακές χρεώσεις, άμεσες ενισχύσεις και παρεμβάσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό των ανατιμήσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει τα δημόσια οικονομικά χωρίς γενικευμένη αύξηση των βασικών φόρων, επιδιώκοντας παράλληλα να περιορίσει τις πιέσεις που εξακολουθούν να δέχονται τα εισοδήματα των καταναλωτών.