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Την ανάγκη να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Μέσης Ανατολής με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο κ. Ανδρουλάκης προειδοποίησε ότι η ενημέρωση της Τουρκίας από τρίτο κράτος για τις σχετικές εργασίες μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνο πολιτικό προηγούμενο, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου στη βάση της διεθνούς νομιμότητας.

Δήλωση Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μετά τη συνάντηση του με τον υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτη

Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής αποτελεί έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έργο που οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011.

Η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, που έχει ήδη αναγνωριστεί ως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οφείλει να προχωρήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου.

Τί θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;

Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας.