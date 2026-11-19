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Αιχμές για την αποχώρηση του Απόστολου Πάνα από το ΠΑΣΟΚ άφησε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια περιοδείας του στα Τρίκαλα, καλώντας τον παραιτηθέντα βουλευτή να δώσει εξηγήσεις.

«Το ΠΑΣΟΚ καταρχάς είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Δέχεται στις τάξεις του όποιον άνθρωπο πιστεύει ότι αξίζει να αγωνιστεί δίπλα μας για την πολιτική αλλαγή», είπε αρχικά από τη Φαρκαδόνα, για να συμπληρώσει: «Αν κάποιοι διαφωνούσαν με την αυτόνομη πορεία, κάναμε συνέδριο. Όχι μόνο δεν διαφώνησαν, αλλά υπερψήφισαν την πρόταση για αυτόνομη πορεία. Και μερικούς μήνες μετά, για τους λόγους που πρέπει να εξηγήσουν, λένε ότι διαφωνούν με την αυτόνομη πορεία».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόσθεσε: «Δεν διαπραγματεύομαι κάτω από το τραπέζι. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει ακλόνητο τη μάχη του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομο, ισχυρό, προοδευτικό και πάνω απ’ όλα χωρίς δεσμεύσεις. Η δύναμή μας είναι η πολιτική μας αυτονομία». Η δύναμή μας είναι ότι εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις, άρα αυτά που λέμε θα τα κάνουμε, ενώ οι άλλοι έχουν πολλές εξαρτήσεις και φαίνεται από τον τρόπο που τους χειρίζονται τα ισχυρά μίντια της χώρας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, μιλώντας για «άλλη κυβερνητική πολιτική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο οργανωμένο κλειστό σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου που βαπτίστηκε “επιτελικό κράτος”». «Για να διαμαρτυρηθεί ο ψηφοφόρος, υπάρχουν πολλές επιλογές. Για να κυβερνηθεί όμως με ήθος, σοβαρότητα και προοπτική, δεν υπάρχει άλλη από το ΠΑΣΟΚ».

Αιχμές άφησε ξανά και για το κόμμα Τσίπρα: «Από τη μία, έχουμε κόμματα διαμαρτυρίας και, από την άλλη, έχουμε κόμματα ΙΧ. Κόμματα προσωπικά, που δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι υπουργοί, ποιο είναι το πρόγραμμά τους». Τελικά, τι φιλοδοξούν να κάνουν; Να πάρουν ένα ποσοστό για να μείνει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση;», σχολίασε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου: «Αντί να κάνουν έναν νέο ΟΠΕΚΕΠΕ στα ευρωπαϊκά πρότυπα και με κανόνες, μας επιτέθηκαν γιατί δεν ψηφίσαμε να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Τα κατάφεραν; Και κατάκλεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιλογή τους την πληρώνετε σήμερα εσείς. Έως τις 15 Ιουνίου κάποτε ολοκληρωνόταν η διαδικασία. Φέτος αντίθετα ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου. Στις 30 Οκτωβρίου πληρώνονταν προκαταβολές 500 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα; Μόλις 6 με 7 εκατομμύρια έχουν καταβληθεί. Θα απολογηθεί κανείς και για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την αποτυχία της ΑΑΔΕ;» είπε.

Ως προς το θέμα του ιδιωτικού χρέους υποστήριξε ότι είναι «ταυτόσημη» η πολιτική των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα, που πριμοδότησαν τα funds σε βάρος των δανειοληπτών. «Οι πλειστηριασμοί πριν από τέσσερα χρόνια ήταν 4.500 τον χρόνο, τώρα είναι περίπου 25.000. Με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, υπερψηφίστηκε η Εξεταστική Επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια και τα funds. Τα δύσκολα χρόνια το ΠΑΣΟΚ άντεξε και ψήφισε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πριν το 2017 δεν υπήρχε κανένα fund στην Ελλάδα να αγοράζει “κόκκινα” δάνεια», είπε, για να προσθέσει: «Επί πρωθυπουργίας του κ. Τσίπρα -με νόμο του- πωλήθηκαν 20 δισεκατομμύρια “κόκκινα” δάνεια στα funds. Μετά επί διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη πωλήθηκαν περίπου τα διπλάσια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατήργησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας».