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Σε νέα παρέμβαση για την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση και τη φορολογική πολιτική προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, εξαπολύοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης και παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομική ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε συνέχεια της ομιλίας του στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας, όπου είχε αναπτύξει τη δική του αντίληψη για τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, υποστηρίζοντας ότι η κρατική παρέμβαση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων.

Αυτή τη φορά, ο πρώην πρωθυπουργός αποδίδει μέρος της ευθύνης για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια στις επιλογές της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση αποφεύγει σκόπιμα να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα περιορισμού του πληθωρισμού, προκειμένου «να φτιάχνει υπερπλεονάσματα και να μειώνει τεχνητά το χρέος».

Μείωση των φόρων στα καύσιμα ζητά ο Σαμαράς

Στο επίκεντρο των προτάσεών του βρίσκεται η μείωση των έμμεσων φόρων στα καύσιμα, με τον Αντώνη Σαμαρά να υποστηρίζει ότι η Ελλάδα διατηρεί από τις υψηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις στην Ευρώπη.

Όπως επισημαίνει, περισσότερο από το μισό ποσό που καταβάλλουν οι καταναλωτές στα πρατήρια καυσίμων αφορά φόρους και όχι την καθαρή αξία του προϊόντος.

«Πάνω από το μισό που πληρώνετε στο βενζινάδικο είναι φόρος στα καύσιμα. Δεν πληρώνετε “πετρέλαιο” – πληρώνετε φόρο στο πετρέλαιο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αμόλυβδη βενζίνη ανέρχεται στα 70 λεπτά ανά λίτρο, όταν το ευρωπαϊκό ελάχιστο όριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, βρίσκεται στα 36 λεπτά.

Κατά τον πρώην πρωθυπουργό, τα συγκεκριμένα δεδομένα αφήνουν σημαντικά περιθώρια για φορολογικές μειώσεις, χωρίς υπέρβαση των ευρωπαϊκών κανόνων.

Οι προτάσεις για ΦΠΑ και ηλεκτρικό ρεύμα

Πέρα από τη φορολογία των καυσίμων, ο Αντώνης Σαμαράς θεωρεί εφικτή τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ προτείνει ευρύτερες παρεμβάσεις στους συντελεστές ΦΠΑ.

Ειδικότερα, εισηγείται τη μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23%, καθώς και τη μεταφορά ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών από τον υψηλό συντελεστή στο 13%.

Ξεχωριστή αναφορά κάνει στον κλάδο της εστίασης, προτείνοντας την υπαγωγή του στον συντελεστή 13%, με το επιχείρημα ότι πρόκειται για δραστηριότητα που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό.

Η σύγκριση με την περίοδο των μνημονίων

Ο πρώην πρωθυπουργός επικαλείται επίσης την εμπειρία της διακυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες φορολογικές παρεμβάσεις είχαν εφαρμοστεί ακόμη και υπό τις αυστηρές δημοσιονομικές συνθήκες των μνημονίων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά τις τότε αντιρρήσεις της Τρόικας, οι μειώσεις φόρων δεν προκάλεσαν απώλειες στα δημόσια έσοδα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, αντιθέτως αυξήθηκαν.

«Και τότε η Τρόικα διαφωνούσε, τα κάναμε και αποδείχθηκε ότι δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στα έσοδα. Αντίθετα, τότε αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα!», τονίζει.

Με τη νέα του παρέμβαση, ο Αντώνης Σαμαράς επαναφέρει τη συζήτηση για την αξιοποίηση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων και τη δυνατότητα φορολογικών ελαφρύνσεων, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή οικονομική συγκυρία με εκείνη της περιόδου των μνημονίων.

Αναλυτικά η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

Η ακρίβεια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα διεθνών εξελίξεων. Είναι και ζήτημα κυβερνητικής πολιτικής. Η διαχειριστική, νεοφιλελεύθερη, κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αντιμετωπίζει με μέτρα τον πληθωρισμό. Γιατί; Γιατί έτσι και φτιάχνει υπερπλεονάσματα αλλά και μειώνει τεχνητά το χρέος.

Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, στον οποίο εγώ πιστεύω, απαιτεί παρέμβαση του κράτους για την ανακούφιση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων. Κι αυτή είναι ουσιαστική πολιτική διαφορά.

Και πώς μπορούν να ανακουφιστούν άμεσα, νοικοκυριά κι επιχειρήσεις; Πρώτα-πρώτα, σήμερα έχουμε ενεργειακή ακρίβεια.

Και φορολογική ακρίβεια! Και μπορούμε να μειώσουμε τους έμμεσους φόρους. Στα καύσιμα – και όχι μόνο! Πάνω από το μισό που πληρώνετε στο βενζινάδικο είναι φόρος στα καύσιμα. Δεν πληρώνετε «πετρέλαιο» – πληρώνετε φόρο στο πετρέλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στα καύσιμα. Εμείς σήμερα έχουμε από τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη! Πάρτε τη βενζίνη, την αμόλυβδη. Το κατώτατο όριο Ειδικού φόρου της Ευρώπης είναι 36 λεπτά. Εμείς το έχουμε στα 70 λεπτά – σχεδόν διπλό! Έχουμε μεγάλα περιθώρια να το κατεβάσουμε πολύ.

Πάρτε το ΦΠΑ. Το ελάχιστο όριο είναι 15% στα καύσιμα. Εμείς το έχουμε στα 24%. Αντίστοιχα και στο ντίζελ. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλα περιθώρια να κατεβάσουμε το φόρο στα καύσιμα, εντός των ευρωπαϊκών ορίων. Και ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στον Περσικό Κόλπο.

Φυσικά μπορούμε να έχουμε, και σημαντική μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού. Δεν μιλάω όμως μόνο για μειώσεις στην ενέργεια.

Μπορούμε μείωση του ΦΠΑ και σε άλλα είδη. Για παράδειγμα, μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23%.

Όσο το είχαμε στην περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Και μείωση μια σειράς προϊόντων από το 24% στο 13%. Όπως, για παράδειγμα, να πάει στο 13% η Εστίαση! Ένας κλάδος εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Που μπαίνει και στο τουριστικό πακέτο. Κάποιοι μας λένε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Κι εγώ σας λέω ότι μπορούν να γίνουν! Τα έκανα όταν ήμασταν στην Κυβέρνηση.

Και τότε είχαμε Μνημόνια – που τώρα δεν έχουμε…

Τότε είχαμε ελλείμματα – ενώ τώρα έχουμε υπερ-πλεονάσματα!

Και τότε η Τρόικα διαφωνούσε, τα κάναμε και αποδείχθηκε ότι δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στα έσοδα. Αντίθετα, τότε αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα! Γι’ αυτό σας λέω. Τα έκανα σε πολύ χειρότερες συνθήκες.

Και μπορούν να γίνουν ξανά.