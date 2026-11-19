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Σε φάση εντατικής προετοιμασίας για τα επόμενα πολιτικά του βήματα εισέρχεται ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ξεκινά κύκλο περιοδειών στην περιφέρεια, με στόχο να ενισχύσει τις επαφές του με τοπικά στελέχη και να διαμορφώσει τον οργανωτικό πυρήνα ενός ενδεχόμενου νέου κόμματος. Σύμφωνα με το protothema.gr, η πρώτη εξόρμηση του πρώην πρωθυπουργού έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στα Καμένα Βούρλα, ενώ θα ακολουθήσουν επισκέψεις στη Λάρισα, την Κατερίνη, τα Μάλγαρα και τη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται συναντήσεις με πολιτικά πρόσωπα, εκπροσώπους φορέων και παράγοντες των τοπικών κοινωνιών.

Οι κινήσεις αυτές παρακολουθούνται από το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, επιλέγει προς το παρόν να αποφύγει την ευθεία αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό, επιδιώκοντας να μην τον αναδείξει σε βασικό πολιτικό αντίπαλο πριν από την επίσημη ανακοίνωση ίδρυσης νέου κόμματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επαφές του κ. Σαμαρά με πρώην πολιτευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται να απευθύνονται σε τμήματα του ίδιου εκλογικού ακροατηρίου.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να δώσει και προγραμματικό περιεχόμενο στις παρεμβάσεις του, παρουσιάζοντας προτάσεις για την οικονομία, μεταξύ των οποίων το κούρεμα οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και η δημιουργία ταμείου ενίσχυσης της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι περιοδείες είναι και μια ένδειξη ότι ο κύβος έχει ριφθεί, ενώ θα φανεί πώς ο ίδιος θα εκφράσει ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, κάτι που δεν μπορεί να αργήσει ιδιαίτερα. Άλλωστε, ο κ. Σαμαράς θέλει να «κρατήσει ζεστό» τον κόσμο του, καθώς το όνομα του κόμματος και η ιδρυτική διακήρυξη θα αργήσουν ακόμα.