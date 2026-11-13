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Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για την επιλογή νέου προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών.

Σύμφωνα με το protothema.gr, επιχειρώντας να συγκεντρώσει τα 3/5 της Διάσκεψης, όπως απαιτείται από το Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης πρότεινε τον καθηγητή Αλκή Δερβιτσιώτη, καθώς θεώρησε ότι το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει ένα πρόσωπο που είχε προτείνει παλαιότερα για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ απείχε από την ψηφοφορία, με αποτέλεσμα να υπάρξει αντίδραση του κ. Κακλαμάνη. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής υποστήριξε ότι θα έπρεπε να συνεχιστεί η συνεδρίαση της 30ης Απριλίου, όταν ο κ. Κακλαμάνης είχε προτείνει την πρώην αντιπρόεδρο του ΣτΕ Αικατερίνη Συγγούνα.

«Δεν είμαι υποχρεωμένος να φέρνω σε κάθε συνεδρίαση το ίδιο πρόσωπο» σχολίασε ο κ. Κακλαμάνης, που κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι για να μην συμφωνήσει με τη ΝΔ, αδειάζει τον άνθρωπο που είχε προτείνει. Από την πλευρά του, ο κ. Δουδωνής ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα απέχει από την ψηφοφορία.

«Σας κρατάνε» είπε η Κωνσταντοπούλου – Δουδωνής: «Δεν σας φοβάμαι»

Στη συζήτηση παρενέβη και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, που υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν έτοιμο να ψηφίσει μέχρι που η ίδια ξεμπρόστιασε τις μεθοδεύσεις και ανάγκασε το ΠΑΣΟΚ σε αναδίπλωση.

«Φαίνεται ότι σας κρατάνε, κύριε Δουδωνή», είπε χαρακτηριστικά, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να απαντά «δεν σας φοβάμαι» και να την αποκαλεί «δεκανίκι του κ. Μητσοτάκη». «Δεν ντρέπεστε όλοι; Είναι συνεδρίαση αυτή;», φώναζε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Τελικώς, η πρόταση για τον κ. Δερβιτσιώτης συγκέντρωσε 15 ψήφους, το ΠΑΣΟΚ απείχε και οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Οι διάλογοι της Διάσκεψης των Προέδρων:

-Δουδωνής: Στη διακοπείσα συνεδρίαση της 30ης Απριλίου υπήρχε πλειοψηφία για την επικεφαλής στο πρόσωπο της κ.Συγγούνα. Ζητάμε να συνεχιστεί η διακοπείσα συνεδρίαση . Διακόπηκε τότε γιατί έπαιξε το παιχνίδι της πλειοψηφίας η κα Κωνσταντοπούλου. Για λόγους άσχετους με την ουσία και για τη διαδικασία . Ζητούμε να συνεχιστεί η συνεδρίαση εκείνη αλλιώς δεν ψηφίζουμε.

(φωνές Κωνσταντοπούλου)

-Δουδωνής: Σταματήστε το μπούλινγκ

-Κωνσταντοπούλου: Ως θύμα μπούλινγκ διαμαρτύρεται ο κ. Δουδωνής;

-Κακλαμάνης: Έχω δικαίωμα όταν επανέλθω σε συνεδρίαση να φέρω όποια πρόταση θέλω. Δεν είμαι υποχρεωμένος να φέρω την ίδια πρόταση. Αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση σας κε Δουδωνή. Απέχετε

-Δουδωνής: Δεν συμμετέχουμε . Υπήρχε πλειοψηφία 3/5 τότε

-Κακλαμάνης: Το ΠΑΣΟΚ απέχει αδειάζοντας αυτόν που είχε προτείνει

-Δουδωνής: Είναι πασπαρτού οι υποψήφιοι;

-Κωνσταντοπούλου: Εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ . Διασκέδαζα και χθες που ρωτούσα αν τα βρήκε με τη ΝΔ. Και δεν απαντούσαν. Ο κ. Γερουλάνος κοίταζε το κινητό του και ο κ. Μπιάγκης δεν απαντούσε ούτε αυτός

-Δουδωνής: Δεν σας φοβάμαι. Ούτε εσάς , ούτε τις αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές; Είστε δεκανίκι του κ. Μητσοτάκη

-Κωνσταντοπούλου: Χαίρομαι που υπερασπίζεται τον Δουδωνή ο κ. Κακλαμάνης. Με διακόπτετε γιατί δεν σας αρέσουν αυτά που λέω για τη συναλλαγή σας. Προτείνετε τον Άλκη Δερβιτσιώτη. Εγώ δεν τον γνωρίζω . Βλέπω όμως ότι τον είχε επιλέξει για επιβλέποντα στο διδακτορικό του ο κ. Τσαβδαρίδης . Και το δημόσιο αγοράζει τα βιβλία του. Φαίνεται ότι σας κρατάνε κύριε Δουδωνή.

-Μπιάγκης (ΠΑΣΟΚ): Εμείς απαιτούμε …

-Κωνσταντοπούλου: Τι χτυπάτε τα χέρια σας ; Ηρεμήστε

-Κακλαμάνης: Δεν το κάνει για εσάς. Για μένα το κάνει

-Μπιάγκης : Διαψεύσθηκε η Κωνσταντοπούλου.

-Κωνσταντοπούλου: Απαντήσατε ότι δεν θα ψηφίσατε ή αποφύγατε να απαντήσετε γιατί ξεμπροστιαστήκατε;

-Κακλαμάνης: Δεν ντρέπεστε όλοι; Είναι συνεδρίαση αυτή;

-Κωνσταντοπούλου: Εσείς να ντραπείτε που φέρνετε έναν που τον έχετε μπουκώσει στο χρήμα

-Κακλαμάνης: Ντροπή σας.

-Κωνσταντοπούλου: Εσείς να ντραπείτε για όσα κάνετε στην πλάτη του ελληνικού λαού

-Κακλαμάνης: Κύριε Μπιάγκη σας παραπέμπω να διαβάσετε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης . Κατανοώ τη δύσκολη θέση σας

-Κωνσταντοπούλου (σε Δουδωνή): Σας έχουν στο χέρι , εσάς και τον πρόεδρό σας

-Δουδωνής: Δεν φοβάται κανένας την κα Κωνσταντοπούλου.

Κακλαμάνης: Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε καν το θάρρος να ψηφίσει «όχι»

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κακλαμάνης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «δεν είχε καν το θάρρος να ψηφίσει «όχι» και μίλησε για «διαδικαστικά τερτίπια», ενώ πρόσθεσε ότι θα επανέλθει «με την ίδια ή άλλη πρόταση».

«Ήρθαμε με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. Τι θα πει απέχω; Δεν μπορούσαν να ψηφίσουν “όχι” σε μια τέτοια πρόταση. Πρόκειται για διαδικαστικά τερτίπια» είπε χαρακτηριστικά.

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για την αποχή από την ψηφοφορία για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την αποχή του κόμματος από την ψηφοφορία στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την επιλογή νέου προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο κ. Μαρινάκης κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για «ανευθυνότητα και υποκρισία», επισημαίνοντας ότι αρνήθηκε να στηρίξει τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Άλκη Δερβιτσιώτη, τον οποίο είχε προτείνει στο παρελθόν για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές γίνονται «όμηροι των μικροπολιτικών επιλογών» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση Μαρινάκη:

«Δυστυχώς, ένα ακόμη γεγονός έρχεται σήμερα να επιβεβαιώσει την ανευθυνότητα και την υποκρισία της αντιπολίτευσης και ιδίως του ΠΑΣΟΚ. Στη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την επιλογή Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΠΑΣΟΚ, με την αποχή του, αρνήθηκε να στηρίξει έναν υποψήφιο που το ίδιο είχε προτείνει στο παρελθόν: τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Άλκη Δερβιτσιώτη, την υποψηφιότητα του οποίου αποδέχθηκε και η Κυβέρνηση.

Το ίδιο πρόσωπο είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγους μήνες για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. Τότε τον θεωρούσε κατάλληλο για να ηγηθεί μιας Ανεξάρτητης Αρχής. Σήμερα, ξαφνικά, δεν τον στηρίζει για την προεδρία μιας άλλης, εξίσου σημαντικής Ανεξάρτητης Αρχής, για την οποία επίσης είχε θέσει υποψηφιότητα.

Θυμίζω, μάλιστα, ότι και η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ και είχε γίνει αποδεκτή από την Κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, το ΠΑΣΟΚ αντιφάσκει διπλά: και ως προς το πρόσωπο και ως προς τη διαδικασία.

Το αποτέλεσμα είναι να παραμένει σε εκκρεμότητα η επιλογή νέου Προέδρου της Αρχής, ενώ η θέση του Προέδρου είναι κενή από τον Ιούνιο του 2025. Και όλα αυτά για μια Ανεξάρτητη Αρχή με εξαιρετικά κρίσιμες αρμοδιότητες, οι οποίες διαρκώς ενισχύονται στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου.

Δυστυχώς, ακόμη και οι Ανεξάρτητες Αρχές γίνονται όμηροι των μικροπολιτικών επιλογών του κ. Ανδρουλάκη. Ενός αρχηγού που βρέθηκε από συγκυρία στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον θεσμικό του ρόλο με όρους διαμαρτυρίας και άρνησης.

Η χώρα έχει ανάγκη από μια αντιπολίτευση που θα συμβάλλει στην πρόοδο και στον εκσυγχρονισμό της, όχι από μια αντιπολίτευση που αρνείται ακόμη και όσα η ίδια έχει προτείνει.

Την αντίφαση αυτή την παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών και κυρίως των φίλων του ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν το κόμμα τους να μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας».