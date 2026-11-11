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Στην προαναγγελία κατ’ ιδίαν συναντήσεων του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τους πολιτικούς αρχηγούς τις επόμενες ημέρες σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τις έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, προχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως είπε στα Παραπολιτικά FM ο κ. Χατζηδάκης «ο κ. Γεραπετρίτης θα επικοινωνήσει μαζί τους, θα μπορούν να συναντηθούν είτε την Παρασκευή, είτε τη Δευτέρα».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «θα τους δοθεί, απ’ όσο καταλαβαίνω, και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης. Πάμε σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ακόμα «δεν ξέρω αν επικοινώνησαν Μητσοτάκης και Μακρόν, έτσι και αλλιώς υπάρχουν τακτικές επαφές ανάμεσα στην ελληνική και τη γαλλική πλευρά».

Ο Κωστής Χατζηδάκης επανέλαβε, επίσης, πως «είναι προφανές πρώτον ότι αδειοδότηση ζητήθηκε από την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεύτερον, ότι η Τουρκία εξέδωσε αντι-Navtex, κάτι που σημαίνει ότι δεν ήταν ικανοποιημένη, γιατί για ποιο άλλο λόγο να την εκδώσει και τρίτον έχει αποπλεύσει το πλοίο για να κάνει τη δουλειά του. Αυτό που θα μετρήσει είναι το καλώδιο. Τόσο καιρό λέγανε για το καλώδιο, ότι δεν θα προχωρήσει, η Ελλάδα θα υποχωρήσει. Συμφωνήθηκε να μπει γαλλική εταιρεία στο project, στήριξη αυτού και της ενεργειακής πολιτικής της χώρας και προχωρεί μετά από αδειοδότηση Ελλάδας-Κύπρου. Σε Τουρκία και Αίγυπτο έγινε η ρηματική διακοίνωση από την Γαλλία».

Ειδικά για τη ρηματική διακοίνωση διευκρίνισε ότι ««είναι η πιο απλή μορφή επικοινωνίας, ενημέρωσης, η χώρα δεν υπάρχει λόγος να αυτοθυματοποιείται». Στο πλαίσιο αυτό πρόσθσε «έχω βαρεθεί από το 2019 που γίναμε κυβέρνηση να χάνουμε παντού. Θα χάναμε στον Έβρο, όπου οι μετανάστες θα περνούσαν τα σύνορα. Δεν έγινε. Θα χάναμε στο Αιγαίο το 2020, οι Κασσάνδρες διαψεύστηκαν. Κάναμε 2 φορές ρήτρα αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία, έχουμε συμφωνήσει να πάρουμε F-35, για τα οποία η Τουρκία έχει πάρει αρνητική απάντηση. Επειδή δεν είναι ένα και δύο τα θέματα που πετύχαμε: Ήταν φιάσκο η οριοθέτηση ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία; Ήταν φιάσκο ο ΘΧΣ, τα οικολογικά πάρκα, ή η Chevron που θέλει να κάνει έρευνες στην περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου; Ήταν φιάσκο ο Νότιος Διάδρομος; Κάπου ώπα. Έχουμε επιλέξει ένα πεδίο στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα, που έχουμε επιτυχίες».

Ο Κωστής Χατζηδάκης ρωτήθηκε, τέλος, και για την υπόθεση Τσαβδαρίδη και είπε «το θέμα διερευνάται, δεν ξέρω να σας πω, άκουσα την τοποθέτησή του, θα γίνει εσωτερική συζήτηση».