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«Κατόπιν του αιτήματος αδειοδότησης που κατατέθηκε στην ελληνική κυβέρνηση και την άδεια, η οποία δόθηκε από την Ελλάδα αποκλειστικά, η γαλλική πλευρά προχώρησε σε γνωστοποίηση για την έναρξη εργασιών, μέσω ρηματικής διακοίνωσης. Το κείμενο αυτό ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για αίτημα αδειοδότησης, αλλά απλώς για μία κίνηση ενημερωτικού χαρακτήρα. Ας μην μπερδεύουμε την αδειοδότηση με τη γνωστοποίηση», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Σε ερώτηση για τη ρηματική διακοίνωση της γαλλικής πρεσβείας στην Τουρκία, ο κ. Χατζηβασιλείου δήλωσε ότι οι ρηματικές διακοινώσεις είναι ουσιαστικά έγγραφος και διπλωματικός τρόπος με τον οποίον επικοινωνούν τα υπουργεία Εξωτερικών ή οι πρεσβείες χωρών.

«Οι ρηματικές διακοινώσεις εκφράζουν θέσεις και της χώρας αλλά και επιχειρήσεων συμφερόντων της χώρας που τις εκδίδει. Κατόπιν της αδειοδότησης για το GSI που δόθηκε από τις ελληνικές Aρχές, η γαλλική πλευρά έκανε γνωστοποίηση μέσω ρηματικής διακοίνωσης, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για απλή ενημέρωση προς τη γειτονική χώρα», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα έδωσε την άδεια και εξέδωσε NAVTEX. Η γαλλική εταιρεία στη συνέχεια έκανε κίνηση γνωστοποίησης προς την Τουρκία. Έτσι, λοιπόν, η Άγκυρα δεν εξέδωσε NAVTEX, αλλά αντι-NAVTEX για να καταργήσει με τη δική της λογική τη νόμιμη ελληνική αγγελία. Αν ελάμβανε η Τουρκία αίτημα αδειοδότησης θα εξέδιδε εκείνη NAVTEX», δήλωσε. Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι είναι συνήθης πρακτική να ενημερώνονται παράκτιες χώρες. «Είναι σφάλμα και λάθος να μπερδεύει οποιοσδήποτε την αδειοδότηση με τη γνωστοποίηση», ανέφερε.

Ερωτώμενος για πιθανή ένταση στο πεδίο, ανέφερε ότι «δεν εκτιμώ ότι βρισκόμαστε κοντά σε σκηνικό κρίσης», ενώ υπογράμμισε ότι τελικά πρέπει να βρίσκεται τρόπος αυτά τα έργα υποδομής να προχωρούν, με σεβασμό στην έννομη τάξη. Ακόμη, πρόσθεσε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει το Διεθνές Δίκαιο με αποφασιστικότητα και, ταυτόχρονα, σέβεται την καλή γειτονία. «Στο χώρο του GSI, τα κυρίαρχα δικαιώματα ασκούνται από Ελλάδα και Κύπρο, ας μην παραποιεί η αντιπολίτευση την πραγματικότητα απλά και μόνον για να δικαιώσει τη ρητορική της», κατέληξε.