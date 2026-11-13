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Χωρίς απρόοπτα συνεχίζονται οι έρευνες για το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», το οποίο εισήλθε χθες το πρωί σε διεθνή ύδατα και βρίσκεται αυτήν την ώρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου, σηματοδοτώντας την εκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Το γαλλικό ερευνητικό ακολουθεί τα στίγματα της πορείας, ενώ όπως αναφέρει το Protothema.gr έτσι όπως αυτή περιγράφεται στην ελληνική Navtex, βάσει των οποίων θα διεξάγει την έρευνά του νοτίως της Καρπάθου, για να συνεχίσει μετά με κατεύθυνση την Κύπρο, σε περιοχή που οριοθετείται από την αντίστοιχη κυπριακή Navtex.

Η υποδοχή, ωστόσο, του γαλλικού ερευνητικού από τουρκικής πλευράς ήταν σε πολύ χαμηλούς τόνους και χωρίς η Άγκυρα να επιδιώκει κάποιας μορφής κλιμάκωση με την Αθήνα, όπως αποτυπώθηκε στην αντίδραση της τουρκικής φρεγάτας CG Gökova, αφού το πλήρωμά της ανέγνωσε διά ασυρμάτου κείμενο με το οποίο δήλωνε ότι το πλοίο «πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει τη συγκατάθεση να συνεχίσει τον πλου του».

Συγκεκριμένα, η τουρκική πλευρά κινήθηκε πιο χαμηλά σε επίπεδο αντιδράσεων και από τη “φραστική ενόχληση” (hailing), σενάριο που είχαν επεξεργαστεί οι ελληνικές Αρχές, όπως και χωρίς να καταγράφεται προσώρας άλλη αντίδρασή της στο πεδίο, με εξαίρεση τις επτά παραβάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο, όπου εισήλθαν χθες δύο οπλισμένα F-16, στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Το γεγονός ότι η Άγκυρα επέλεξε να κινηθεί πέρα από μαξιμαλισμούς και προκλήσεις στο πεδίο χθες δεν είναι ασύνδετο με τις πολύμηνες διπλωματικές προσπάθειες που κατέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών, με τον αρμόδιο Υπουργό, Γιώργο Γεραπετρίτη να διαδραματίζει κομβικό ρόλο ανάμεσα στην Αθήνα, το Παρίσι και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, η πολυμέρεια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όπως αυτή εκδηλώθηκε τόσο με την ταύτιση της ΕΕ με τις ελληνικές θέσεις στο ζήτημα του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, όσο και με την προβολή των ελληνικών θέσεων σε επίπεδο ΣΑ ΟΗΕ, έχουν δημιουργήσει ένα πλέγμα διπλωματικών σχέσεων, που επιτρέπουν πιο σύνθετους χειρισμούς.

Παράλληλα, η εμπεδωμένη σχέση συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Παρισιού επιτρέπει στην ελληνική πλευρά να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων στην περίπτωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, όπως διαφάνηκε τελικά από τους χθεσινούς χειρισμούς της Άγκυρας.

Συγκεκριμένα, η χθεσινή συμπεριφορά της Άγκυρας αντανακλά κατά ορισμένους τα μειωμένα περιθώρια ελιγμών της λόγω της ελληνικής πολυμέρειας στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, με την τουρκική πλευρά να επιλέγει τελικά μια χαμηλής στάθμης αντίδραση, η οποία δεν κορυφώθηκε μόνο στο μήνυμα που ανέγνωσε το πλήρωμα της τουρκικής φρεγάτας.

Στρατιωτικοί αναλυτές στέκονται με προσοχή στο γεγονός ότι η τουρκική φρεγάτα CG Gökova μετέφερε από πλευράς της το σχετικό κείμενο, χωρίς, ωστόσο, να αιτηθεί με αυτό από το γαλλικό ερευνητικό ή την ελληνική φρεγάτα “Λήμνος”, να εγκαταλείψουν την περιοχή. Η συγκεκριμένη παράμετρος συνιστά για τους ίδιους αναλυτές το πιο αντιπροσωπευτικό στοιχείο έμμεσης παραδοχής από πλευράς της Τουρκίας της μη αδειοδότησης των ερευνών και εμμέσως της μη δικαιοδοσίας στην περιοχή, επιτρέποντας αντιθέτως την κανονική εκκίνηση των ερευνητικών διαδικασιών.