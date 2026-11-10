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«Οφείλουμε να οδηγήσουμε σε μία εγρήγορση όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και να μην επιτρέψουμε οι πράγματι υπαρκτές εστίες πολέμου, είτε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είτε στη Μέση Ανατολή είτε στον Κόλπο είτε στην Αφρική, να μας αποπροσανατολίσουν από ένα τεράστιο πιθανό πρόβλημα το οποίο βρίσκεται στη γειτονιά μας. Αυτό τόνισε στην ομιλία του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στην έναρξη εργασιών του διεθνούς συνεδρίου «Ο Ρόλος των Δυτικών Βαλκανίων στη Νέα Αρχιτεκτονική Ασφάλειας», το οποίο πραγματοποιείται στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το συνέδριο διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σκοπός του είναι να αποτελέσει πλατφόρμα εποικοδομητικού διαλόγου και ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τη στρατηγική σημασία των Δυτικών Βαλκανίων, στο πλαίσιο της εξελισσόμενης ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη γεωπολιτική σημασία της περιοχής, στις προκλήσεις που απορρέουν από τις υβριδικές απειλές και τις αναθεωρητικές φιλοδοξίες, καθώς και στον ρόλο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως ακρογωνιαίου λίθου της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι το θέμα «είναι πάρα πολύ επίκαιρο, δεδομένου ότι το διεθνές περιβάλλον μεταβάλλεται με απεριόριστη ταχύτητα και χαρακτηρίζεται από αστάθεια και πλήρη αβεβαιότητα». «Οι πρόσφατες εξελίξεις, οι πολεμικές συγκρούσεις, η γεωπολιτική αντιπαράθεση, η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων, η επανεμφάνιση του πολέμου στην Ευρώπη -κάτι που ουδείς πίστευε ότι θα δει στη διάρκεια της ζωής μας- αναδεικνύουν την ανάγκη να επανεξετάσουμε πλήρως το πώς αντιλαμβανόμαστε την αποτροπή», εξήγησε.

«Τα μέσα τα οποία υπάρχουν», συνέχισε, «για να απειλήσουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια δεν περιορίζονται στις συμβατικές στρατιωτικές ενέργειες. Κυβερνοεπιθέσεις, παραπληροφόρηση, μη επανδρωμένα συστήματα, τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, μόχλευση μεταναστευτικών ροών, συνθέτουν ένα εκρηκτικό περιβάλλον κινδύνου». «Παράλληλα, η ανάγκη προστασίας των υποδομών, η διασφάλιση επιχειρησιακής ετοιμότητας, η προστασία των κοινωνιών, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία» πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε για τον σημαντικό μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της «Ατζέντας 2030», σημειώνοντας: «Στόχος είναι όχι μόνο η δημιουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών Ενόπλων Δυνάμεων που να μπορούν να ανταποκριθούν στη νέα εποχή, αλλά η δημιουργία των δυνατοτήτων εκείνων που μπορούν να στηρίξουν μια σύγχρονη κοινωνία απέναντι σε προκλήσεις που σας προανέφερα».

Για τα Δυτικά Βαλκάνια, ξεκαθάρισε ότι «έχουν μία ιδιαίτερη θέση» και συμπλήρωσε: «Έχουν την τάση να δημιουργούν ακόμη και παγκοσμίους πολέμους. Κατά συνέπεια, αυτή η εμπειρία -και μάλιστα δεδομένης της σημερινής κατάστασης στα Δυτικά Βαλκάνια- μας οδηγεί στην προφανή διαπίστωση ότι η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη. Απαιτείται εγρήγορση, προσοχή, αλλά κυρίως ενασχόληση».

«Θεωρώ ότι η δημιουργία περιβάλλοντος εγρήγορσης όσον αφορά τις προκλήσεις ασφαλείας από την αστάθεια στη συγκεκριμένη περιοχή είναι το πρώτο καθήκον όποιου αντιλαμβάνεται τη σύγχρονη πραγματικότητα», επεσήμανε.

Όσον αφορά την Ελλάδα, υπογράμμισε ότι «η ελληνική αντίληψη είναι προφανής και διατρέχει οριζόντια το πολιτικό σύστημα της χώρας. Όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί στην Ελλάδα πιστεύουν στην ατζέντα της Θεσσαλονίκης του 2003, δηλαδή στην είσοδο των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταθεροποίησή τους και την ευημερία τους».

«Μικρά κράτη του ενός, των δύο ή ίσως και λιγότερο του ενός εκατομμυρίου, δεν μπορούν να θεωρούνται “σταθερά” στη σύγχρονη εποχή. Οφείλουμε να τα εντάξουμε σε μία ευρύτερη οικογένεια» πρόσθεσε.

Στο συνέδριο παρευρέθησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, εκπρόσωποι των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, ο γγ Εθνικής Ασφάλειας και σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα Εθνικής Ασφάλειας, Θάνος Ντόκος, ο γγ στο Ομοσπονδιακό υπουργείο Άμυνας της Αυστρίας, Kammel Arnold, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρέσβης ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης, ο γενικός διευθυντής Διεθνούς Συνεργασίας του υπουργείου Δικαιοσύνης του Μαυροβουνίου, Gledovic Blagoje, ο ειδικός απεσταλμένος για τα Δυτικά Βαλκάνια στο υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας, πρέσβης Rene Troccaz, πρέσβεις και εκπρόσωποι διπλωματικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα, ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών, πρέσβεις επί τιμή, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί.