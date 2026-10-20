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Προβάδισμα 14,6 μονάδων έχει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου έναντι της δεύτερης ΕΛ.Α.Σ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τα ποσοστά του σε σχέση με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές όπου είχε έρθει τέταρτο πίσω από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ και πλέον είναι τρίτο κόμμα με 10,2%, έχοντας διαφορά 6,7 μονάδων από το κόμμα Τσίπρα.

Στην εκτίμηση ψήφου στο λεκανοπέδιο Αττικής, η ΝΔ συγκεντρώνει 31,5%, η ΕΛ.Α.Σ 16,9%, το ΠΑΣΟΚ 10,2%, το ΚΚΕ 7,9%, η Πλεύση 5,9%, η Ελληνική Λύση 5%, η Ελπίδα 4,7%, η Φωνή Λογικής 3,4%, το ΜέΡα25 3,2%, η Ελλήνων Συμμαχία 3,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, η Νίκη 1,1% και άλλο κόμμα 5,2%. Τα κέρδη για το ΠΑΣΟΚ

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ κινείται στο 26,3%, η ΕΛ.Α.Σ στο 13,9%, το ΠΑΣΟΚ στο 8,6%, το ΚΚΕ 6,6%, η Πλεύση 5%, η Ελληνική Λύση 4,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4%, η Φωνή Λογικής 2,9%, το ΜεΡΑ25 2,7%, η Συμμαχία Ελλήνων 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, η Νίκη 0,9%. Άλλο κόμμα δηλώνει το 4,4%, δεν απαντά ένα 3,7%μ ενώ αναποφάσιστοι δηλώνουν το 12,6%.

Επιπλέον ένα 47,8% θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση έναντι 45,7% που θέλει κυβέρνηση συνεργασιών. Στο ερώτημα ποιος από τους αρχηγούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχεδόν 4 στους δέκα (ποσοστό38,1%) απαντά «κανένας», το 28,2% απαντά ο Αλέξης Τσίπρας, το 12% ο Νίκος Ανδρουλάκης και 15,1% άλλος.

Η παράσταση νίκης είναι συντριπτικά υπέρ της ΝΔ που συγκεντρώνει 64,9%, μόλις 8,5% απαντά ΕΛ.Α.Σ και 3,6% ΠΑΣΟΚ.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 30%. Ακολουθεί σχεδόν 9 μονάδες πίσω ο «κανένας» με 21,4%, τρίτος με διαφορά 13,4 μονάδων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ποσοστό 16,6% ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης κινείται στο μισό από το ποσοστό του κόμματός του, καθώς τον θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό μόλις ένα 5,5%.

Ενδιαφέρον έχει επίσης το ερώτημα ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει δεύτερο. Το 36,9% εκτιμά ότι θα είναι η ΕΛ.Α.Σ ενώ το 28,8% απαντά ΠΑΣΟΚ. Ένα ποσοστό της τάξης του 10,4% απαντά η ΝΔ.

Πάνω από 6 στους 10 (ποσοστό 60,2%) θεωρεί ότι τα τελευταία επτά χρόνια με διακυβέρνηση ΝΔ ενισχύθηκε η διεθνής και αμυντική θέση της χώρας, έναντι 34,6% που απαντά όχι και μάλλον όχι.

Ελληνοτουρκικά

Για τα ελληνοτουρκικά οι ερωτηθέντες ανησυχούν αρκετά σε ποσοστό 34%, πολύ 14,4%, λίγο 30,1% και καθόλου 20%.

Ακρίβεια

Στο ερώτημα αν η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα ικανά να συγκρατήσουν το κύμα ακρίβειας, το 74,8% απαντά όχι έναντι 24,1% που αποκρίνεται καταφατικά.

Ως προς την ιεράρχηση των προβλημάτων η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή με συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 66,6%, ενώ ακολουθούν τα χαμηλά εισοδήματα (19,2%), η στέγαση/ενοίκια 18,9% και το κυκλοφοριακό/πάρκινγκ (17,5%).

Δείτε την δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24: