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Με μια αιφνιδιαστική παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε την εβδομάδα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, απευθύνοντας κάλεσμα συστράτευσης στα μέλη του κόμματος ενόψει του ιδρυτικού συνεδρίου της ΕΛ.Α.Σ., που προγραμματίζεται για τα τέλη Φεβρουαρίου.

Μέσα από βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποίησε νωρίς το πρωί, ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε την ενεργό συμμετοχή των μελών στη διαδικασία οργανωτικής συγκρότησης του νέου πολιτικού φορέα.

«Ο πρώτος κύκλος της δημιουργίας της ΕΛΑΣ έκλεισε. Ώρα να προχωρήσουμε τολμηρά στον κύκλο της οργανωτικής συγκρότησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της επόμενης φάσης. Παράλληλα, χαρακτήρισε το ιδρυτικό συνέδριο στα τέλη Φεβρουαρίου «σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη προοδευτική νίκη», επιχειρώντας να κινητοποιήσει τις κομματικές δυνάμεις ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.

Το μήνυμα Τσίπρα

Σε λίγες μέρες συμπληρώνουμε έξι μήνες από την γέννηση της ΕΛ.Α.Σ.

Και αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ με όλες και όλους εσάς, τα μέλη της Συμπαράταξης, ορισμένες σκέψεις.

Θέλω πρώτα από όλα να σας ευχαριστήσω γιατί χάρη σε εσάς, τη συμμετοχή σας, τη στήριξή σας, πετύχαμε ένα μικρό θαύμα.

Αναδιατάξαμε τους πολιτικούς συσχετισμούς και ξαναγεννήσαμε την ελπίδα για μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που θα φέρει την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, μια χειροπιαστή αλλαγή της ζωή μας.

Τώρα όμως που ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος, ο κύκλος της δημιουργίας, έρχεται η ώρα να προχωρήσουμε στον επόμενο.

Στον κύκλο της οργανωτικής μας συγκρότησης.

Της διαμόρφωσης της Συμπαράταξής μας, σε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία, σε ένα εγχείρημα μακράς πνοής.

Αυτό απαιτεί οργάνωση και δράση παντού.

Σε όλη την Ελλάδα, όπου άνθρωποι ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν και διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο.

Η ΕΛ.Α.Σ. πρέπει να είναι εκεί. Δίπλα τους.

Με τους ανθρώπους της και με τις οργανώσεις της.

Αυτό όμως δεν απαιτεί μόνο την κινητοποίηση των μελών μας, αλλά και τη δημοκρατική συγκρότηση του κόμματός μας.

Θέλω λοιπόν να μοιραστώ σήμερα μαζί σας την πρότασή μου να προχωρήσουμε με τόλμη στο επόμενο βήμα για τη Συμπαράταξή μας.

Να οργανώσουμε το Ιδρυτικό μας Συνέδριο στα τέλη του επόμενου Φλεβάρη.

Και να γίνει το βήμα αυτό, η αφετηρία της οργανωτικής μας συγκρότησης αλλά και το σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού μας.

Γιατί η νίκη δε θα έρθει μόνο από τις διακηρύξεις και τις θέσεις μας.

Θα έρθει από τη καθεμιά και τον καθένα από εσάς.

Από την κινητοποίηση των μελών και των φίλων μας.

Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους, να προχωρήσουμε μαζί στο επόμενο κεφάλαιο στο νέο βιβλίο που ξεκινήσαμε να γράφουμε μαζί τον περασμένο Μάη.

Με τη δύναμη της συμμετοχής σας, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για μια προοδευτική νίκη.

Η Ελλάδα το έχει ανάγκη.

Η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να το κάνει πράξη.

Το παρασκήνιο

Ωστόσο, μέχρι πρότινος ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ είχε γνωστοποιήσει πως το κόμμα του θα προχωρούσε σε προγραμματικό και όχι «ιδρυτικό» συνέδριο στα τέλη Γενάρη αντί του Φλεβάρη, που τελικά επελέγη ως ο χρόνος διεξαγωγής του, αφήνοντας απορημένα ακόμη και πρωτοκλασάτα στελέχη της Αμαλίας για την αλλαγή στον στρατηγικό σχεδιασμό του κόμματος.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ωστόσο, εδώ και τρεις εβδομάδες στο τραπέζι των πολύ κλειστών συσκέψεων της Αμαλίας έχει πέσει η ιδέα του «ιδρυτικού συνεδρίου» της ΕΛ.Α.Σ, το οποίο θα ενέχει πανηγυρικό χαρακτήρα, αλλά και θα εξυπηρετήσει τεχνικά την «αριστερή στροφή» του κόμματος, η οποία σχεδόν υπαγορεύτηκε από τις δημοσκοπήσεις και άρχισε να εμφανίζεται δειλά-δειλά από την συμμετοχή του κ. Τσίπρα στις γαλλικές κινητοποιήσεις, στο Παρίσι.

Όπως έχει τονίσει το protothema.gr, η αδυναμία του Αλέξη Τσίπρα να διεισδύσει στο κοινό του Κέντρου, όπου επικρατεί πολιτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αυτό προέκυψε από σειρά δημοσκοπήσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και η κάμψη των ποσοστών της ΕΛ.Α.Σ είχαν ως αποτέλεσμα την προώθηση μιας εντυπωσιακής κίνησης από μεριάς της Αμαλίας, τραβώντας μοιραία τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και του ευρύτερου χώρου.

Οι αιτίες

Οι λόγοι που, κατά πληροφορίες, στην Αμαλίας κατέληξαν στη διεξαγωγή του «Ιδρυτικού Συνεδρίου» είναι τρεις:

Πρώτον η ολοκλήρωση της φάσης του rebranding και η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στις εργοστασιακές -δηλαδή ριζοσπαστικές- του ρυθμίσεις. Ένα… «ιδρυτικό» συνέδριο μπορεί να σηκώσει ιδεολογικά μια εμφανώς αριστερή μετατόπιση, η οποία θα περιλαμβάνει τον 13ο μισθό, την 13η σύνταξη, αλλά και την επιστροφή σε μια πιο αριστερή ρητορική απέναντι στο κοινωνικό κράτος και την οικονομία.

Δεύτερον, το «ιδρυτικό συνέδριο» θα γίνει βατήρας ευρύτερων προσκλητηρίων, κομματικών και προσωπικών, σε νυν και πρώην στελέχη του ευρύτερου χώρου και δη της Κεντροαριστεράς, ώστε να εντείνει την πίεση για την συγκρότηση ενός εναλλακτικού, προοδευτικού πόλου και να επιχειρηθεί η δημιουργία ενός κοινωνικού ρεύματος, στα πρότυπα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών.

Και τρίτον, το «ιδρυτικό συνέδριο» της ΕΛ.Α.Σ δεν τοποθετήθηκε τυχαία στα τέλη του Φεβρουαρίου, αφού οι επιτελείς της Αμαλίας επιδιώκουν ένα μαζικό και ηχηρό επικοινωνιακό και πολιτικό γεγονός όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εθνικές εκλογές, αλλά και αφότου θα έχει ολοκληρωθεί το μεταγραφικό ντεμαράζ της Χαριλάου Τρικούπη. Κοινώς, όταν θα έχουν τελειώσει τα επικοινωνιακά «καύσιμα» για τον Νίκο Ανδρουλάκη σε επίπεδο προσχωρήσεων και εντάξεων στελεχών στο ΠΑΣΟΚ, όπως εκτιμούν, αλλά και με την ελπίδα στην Αμαλίας ότι μέχρι την έναρξη των διαδικασιών του Συνεδρίου θα έχει παγιωθεί ένα καθαρό προβάδισμα απέναντι στη Χαριλάου Τρικούπη, τέτοιο που να επιτρέπει την είσοδο και άλλων «πασοκογενών» στελεχών στις γραμμές της ΕΛ.Α.Σ.