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Ένας υπολογιστής που μπορεί να εκτελέσει σε ένα δευτερόλεπτο μαθηματικές πράξεις για τις οποίες ένας άνθρωπος θα έπρεπε να εργάζεται 2,7 δισεκατομμύρια χρόνια εγκαινιάζεται σήμερα στις 10:30 στο Λαύριο παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δεν πρόκειται για ένα ακόμη τεχνολογικό επίτευγμα με εντυπωσιακές επιδόσεις, αλλά για μια υποδομή που μπορεί να αλλάξει τις δυνατότητες της χώρας στην επιστήμη, στην οικονομία και την καθημερινότητα.

Από την πρόβλεψη της πορείας μιας καταστροφικής πυρκαγιάς και την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών ασθενειών μέχρι την ανάπτυξη ελληνικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» φιλοδοξεί να προσφέρει υπολογιστική ισχύ που μέχρι σήμερα η Ελλάδα αναζητούσε στο εξωτερικό.

Με μετρημένη επίδοση 85,69 petaflops, ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής καταλαμβάνει την 31η θέση στην παγκόσμια κατάταξη TOP 500 του Ιουνίου 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη ελληνική παρουσία στη συγκεκριμένη λίστα.

Το συνολικό κόστος του έργου φτάνει τα 58,9 εκατ. ευρώ, ενώ η εγκατάστασή του σε ένα ιστορικό βιομηχανικό κτίριο του Λαυρίου συνδέει δύο διαφορετικές εποχές τεχνολογικής πρωτοπορίας. Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, δεν είναι η θέση του στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά αν αυτή η πρωτοφανής υπολογιστική δύναμη θα μετατραπεί σε πραγματικό πλεονέκτημα για την ελληνική κοινωνία.

Στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, εκεί όπου πριν από περισσότερο από έναν αιώνα παραγόταν ηλεκτρική ενέργεια για τη μεταλλευτική βιομηχανία, εγκαθίσταται σήμερα μία από τις σημαντικότερες ψηφιακές υποδομές της χώρας.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος είχε περιγράψει στο «ΘΕΜΑ» τον διπλό στόχο του έργου. Δηλαδή την ανάδειξη της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της Τεχνητής Νοημοσύνης και την εθνική ανεξαρτησία σε υπολογιστική ισχύ.

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