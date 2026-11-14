Στην ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης για τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία και την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι η Γαλλία δεν ζήτησε άδεια ή συγκατάθεση από την Τουρκία για τη διεξαγωγή των ερευνών που σχετίζονται με το έργο. Ωστόσο, δεν παρέδωσε στους πολιτικούς αρχηγούς αντίγραφο της διακοίνωσης ούτε ανέγνωσε το περιεχόμενό της, περιοριζόμενος στην παρουσίαση των πληροφοριών που διαθέτει.

Όπως προκύπτει από την ενημέρωση, η γαλλική διακοίνωση έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα, καθώς αποσκοπεί στη γνωστοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας στα παράκτια κράτη της περιοχής, στο πλαίσιο της συνήθους διπλωματικής αβροφροσύνης. Στο έγγραφο περιγράφεται επίσης η πρόοδος των ερευνών, χωρίς να διατυπώνεται οποιοδήποτε αίτημα αδειοδότησης προς την Άγκυρα.

Οι συναντήσεις είχαν σημαντική διάρκεια, καθώς, πέρα από τα τεχνικά ζητήματα του έργου, εξετάστηκαν και οι ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη των εργασιών, η εκτίμηση που μεταφέρθηκε είναι ότι ο υφιστάμενος κύκλος ερευνών του γαλλικού ερευνητικού πλοίου αναμένεται να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα ή εντάσεις. Η επόμενη κρίσιμη φάση του έργου, που περιλαμβάνει την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου, τοποθετείται χρονικά σε περίπου έναν χρόνο.

Οι συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς

Πρώτος στο υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης επισήμανε ότι αποτελεί προτεραιότητα η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, με απόλυτο σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο κρατών.

Στη συνέχεια, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ένα «μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι δεν δικαιολογείται εφησυχασμός, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να καθησυχάσει την κοινή γνώμη.

Ακολούθησε η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ενημερώθηκε επίσης για την πορεία του έργου και τις διπλωματικές παραμέτρους που το συνοδεύουν.

Στο πρόγραμμα των επαφών είχε περιληφθεί και συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, στις 13:00. Ωστόσο, το κόμμα γνωστοποίησε ότι ο πρόεδρός του δεν θα προσέλθει στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ο σημερινός κύκλος ενημερώσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17:00, με τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τη Ρένα Δούρου.