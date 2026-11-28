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Την ολόψυχη στήριξή του στον Πέδρο Σάντσεθ και στους Ισπανούς σοσιαλιστές εκφράζει ο Γιώργος Παπανδρέου με ανάρτησή του στο Facebook ενόψει των αυριανών εκλογών στην Ισπανία.

Στο μήνυμά του αποκαλεί τον Σάντσεθ «Πρόεδρό μας και φίλο» και υπογραμμίζει: «Μια νίκη του Πέδρο θα έχει σημασία πολύ πέρα από τα σύνορα της Ισπανίας.»

Κατά τον Γιώργο Παπανδρέου, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη και τη δημοκρατία, μια τέτοια νίκη θα δώσει δύναμη και κουράγιο σε όσους αγωνίζονται για δικαιότερη κοινωνία στις χώρες τους, καθώς και για την ειρήνη και τη συνεργασία πέρα από τα εθνικά σύνορα. Ο ίδιος σημειώνει ότι αυτές οι αξίες είναι κοινές για τους σοσιαλιστές και ότι ο Σάντσεθ έχει αγωνιστεί γι’ αυτές με θάρρος και αποφασιστικότητα.

Η ευχή για νίκη στις κάλπες

Ο Γιώργος Παπανδρέου εύχεται: «Πέδρο, εύχομαι οι αυριανές εκλογές να σου χαρίσουν, σε εσένα και στους συντρόφους σου, τη νίκη που δικαιωματικά αξίζετε και για την οποία έχετε εργαστεί τόσο σκληρά.»

Τον διαβεβαιώνει ακόμη: «Έχεις την ισχυρή στήριξη και την αλληλεγγύη τόσο τη δική μου όσο και όλων των προοδευτικών Ελλήνων.» Η ανάρτηση κλείνει με τη φράση «¡Un abrazo fuerte!».