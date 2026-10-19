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Τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την περιοδεία του στη Θεσσαλία. Παράλληλα, απάντησε στην κριτική κυβερνητικών στελεχών για τις δηλώσεις εκπροσώπων του κόμματός του σχετικά με όσα συμβαίνουν στο Παρίσι.

Ο κ. Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος ειδικότερα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Άδωνι Γεωργιάδη. Σχολιάζοντας την επίθεση που, όπως είπε, δέχθηκε νεαρό μέλος της νεολαίας της ΕΛΑΣ επειδή ανέφερε ότι αντίστοιχες αντιδράσεις θα μπορούσαν να εκδηλωθούν και στην Ελλάδα, υποστήριξε ότι η στάση των κυβερνητικών στελεχών φανερώνει πανικό. Τόνισε, μάλιστα, ότι οι νέοι δεν πρόκειται να παραμείνουν επ’ αόριστον αδρανείς και ότι κάποια στιγμή θα αντιδράσουν.

Συνεχίζοντας, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι κοινωνικές αντιδράσεις δεν θα πρέπει να προκαλούν έκπληξη, ακόμη κι όταν εκδηλώνονται με τρόπους που δεν έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν. Κατά την εκτίμησή του, η Ευρώπη ακολουθεί εδώ και χρόνια μια πορεία που την οδηγεί σε αδιέξοδο, ενώ υποστήριξε ότι, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, δεν έχει αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του. Αντίθετα, όπως ανέφερε, επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολεμικής βιομηχανίας και στην αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ουκρανία.

Αναφερόμενος στον Εμανουέλ Μακρόν, υποστήριξε ότι ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις συνέπειες των επιλογών του στο εσωτερικό της χώρας του. Χρησιμοποιώντας τη φράση «όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελλες», εκτίμησε ότι αντίστοιχες εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν συνολικά την Ευρώπη, αλλά και την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη έναν από τους βασικούς υποστηρικτές της πολιτικής Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική που εφαρμόζει ο Έλληνας πρωθυπουργός αποτελεί αντιγραφή της αντίστοιχης γαλλικής.

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι στη Γαλλία η έντασή της είναι τρεις φορές μικρότερη σε σύγκριση με την Ελλάδα. Υπενθύμισε επίσης την πρότασή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για φορολόγηση του πλούτου, με στόχο τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων. Όπως εξήγησε, είχε προτείνει το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού να συμβάλει περισσότερο οικονομικά, ώστε να ενισχυθούν η νέα γενιά, οι δυνατότητες απασχόλησης των νέων στην Ελλάδα, τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Παράλληλα, κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι επιχείρησαν να παρουσιάσουν την πρότασή του ως σχέδιο φορολόγησης προσωπικών αντικειμένων, όπως κοσμήματα και περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες.

Τσίπρας: «Η πιο διεφθαρμένη και άδικη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος»

Ο πρώην πρωθυπουργός επανήλθε στην κριτική του προς τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, υπενθυμίζοντας ότι την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης είχε δημοσιεύσει αναρτήσεις και ανακοινώσεις με αφορμή απόδειξη αγοράς καυσίμων. Όπως ανέφερε, όταν η αμόλυβδη βενζίνη κόστιζε περίπου 1,40 έως 1,50 ευρώ το λίτρο, ο κ. Κυρανάκης υπολόγιζε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα ποσά επιβάρυναν τους πολίτες εξαιτίας της κυβέρνησης Τσίπρα. Αντιπαραβάλλοντας εκείνη την περίοδο με τη σημερινή, κατά την οποία, όπως είπε, η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει τα 2,20 ευρώ, σημείωσε ότι τα έσοδα από τον ΦΠΑ έχουν αυξηθεί, παρότι ο φορολογικός συντελεστής παραμένει αμετάβλητος, ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Με αφορμή αυτά τα δεδομένα, έθεσε το ερώτημα αν θα μπορούσε, με την ίδια λογική, να υποστηριχθεί ότι τα συγκεκριμένα φορολογικά έσοδα καταλήγουν προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Απευθυνόμενος στη συνέχεια στον κ. Πολύζο, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στις οικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες ανέλαβε την πρωθυπουργία. Υποστήριξε ότι παρέλαβε μια χώρα σε κατάσταση χρεοκοπίας, με εξαντλημένα δημόσια ταμεία, αποδίδοντας την ευθύνη για την κατάσταση αυτή στις προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στην αποτυχία των συγκυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίσουν την κρίση. Όπως τόνισε, η κυβέρνησή του ανέλαβε την προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης, αποκατάστασης της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας, εξόδου από τα μνημόνια και ρύθμισης του δημόσιου χρέους, στόχους τους οποίους υποστήριξε ότι κατάφερε να επιτύχει.

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του κάθε ευρώ που εισέρρεε στα δημόσια ταμεία εξυπηρετούσε έναν συγκεκριμένο εθνικό σκοπό: την απαλλαγή της χώρας από τα μνημόνια, την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας και τη δημιουργία συνθηκών οικονομικής ανακούφισης. Αντιπαραβάλλοντας εκείνη την περίοδο με τη σημερινή, διερωτήθηκε εάν τα δημόσια έσοδα αξιοποιούνται πλέον με αντίστοιχους στόχους.

Ο κ. Τσίπρας αναγνώρισε ότι οι πολιτικές της κυβέρνησής του επιβάρυναν τη μεσαία τάξη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν κατευθύνθηκαν στα δημόσια ταμεία. Υποστήριξε ότι, σε αντίθεση με όσα καταλογίζει στη σημερινή κυβέρνηση, τα συγκεκριμένα ποσά δεν διοχετεύθηκαν σε προσωπικό πλουτισμό, μίζες, απευθείας αναθέσεις ή διαδικασίες κλειστών διαγωνισμών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ευρωπαϊκοί δημόσιοι πόροι κατέληξαν σε στελέχη και μέλη της, τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, απέκτησαν ακόμη και πολυτελή αυτοκίνητα Porsche.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας αντιπαρέβαλε τη διακυβέρνηση της περιόδου 2015-2019 με τη σημερινή κυβέρνηση. Υποστήριξε ότι η δική του κυβέρνηση οδήγησε τη χώρα εκτός της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, χαρακτηρίζοντάς την ως την εντιμότερη κυβέρνηση από τη Μεταπολίτευση και μετά. Αντίθετα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία χαρακτήρισε ως την πιο διεφθαρμένη και κοινωνικά άδικη που έχει γνωρίσει η χώρα.