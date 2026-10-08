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Στον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών για τις επόμενες δεκαετίες, με αιχμή την άμυνα και την ενέργεια, στάθηκε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σχολιάζοντας την επίσκεψη και την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή» στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι αναφορές του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών δεν αφορούσαν μόνο την ελληνική ιστορία, αλλά και τη σύγχρονη Ελλάδα.

«Πρέπει να έχεις φοβερές παρωπίδες για να μην αισθανθείς περηφάνια για όσα είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξηγώντας τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας, επισήμανε ότι οι ΗΠΑ επέλεξαν την Ελλάδα για τη διοχέτευση αμερικανικού φυσικού αερίου στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη. «Μην το υποτιμάμε. Αυτό μας κάνει αναγκαίους», τόνισε, αναφερόμενος στη λέξη «indispensable» που χρησιμοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο και αποδίδοντάς την ως «αναγκαίος και αναντικατάστατος».

Όπως υποστήριξε, η ενεργειακή αυτή διαδρομή, με αφετηρία την Αλεξανδρούπολη και κατεύθυνση την Ανατολική Ευρώπη, ενισχύει μακροπρόθεσμα τη θέση της χώρας: «Αυτό μας κάνει πραγματικά τα επόμενα είκοσι, τριάντα χρόνια αναντικατάστατο σύμμαχο».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η επίσκεψη επιβεβαιώνει το επίπεδο των διμερών σχέσεων και εμπεδώνει τις συμφωνίες για το πρόγραμμα των F-35, στο οποίο, όπως υπενθύμισε, δεν συμμετέχει η Τουρκία. Ερωτηθείς για την ηλεκτρική διασύνδεση, υποστήριξε ότι οι αναφορές Ρούμπιο καταδεικνύουν ταύτιση ελληνικών και αμερικανικών συμφερόντων.

«Αυτή η πορεία δεν πρέπει να σταματήσει»

Αναφερόμενος στα προβλήματα στέγασης και ακρίβειας σε ευρωπαϊκές χώρες, ο γραμματέας της ΝΔ επέκρινε την αντιπολίτευση για την παρουσίασή τους ως αποκλειστικά ελληνικών προβλημάτων. Αναγνώρισε, ωστόσο, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να εξετάζει διαρκώς πρόσθετες παρεμβάσεις.

«Υπάρχουν δυσκολίες. Και γι’ αυτό δουλεύουμε ακόμη και σε εβδομαδιαία βάση, εξετάζουμε νέα μέτρα για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε, να βελτιώσουμε, να ενισχύσουμε τους πολίτες. Αυτό είναι το καθήκον μας», ανέφερε.

Συνδέοντας την πολιτική σταθερότητα με τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων, σημείωσε: «Εδώ, λοιπόν, έχουμε μία αυτοδύναμη κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει λάθη, έχει κάνει και σωστά, και έχει βάλει την Ελλάδα σε μια πορεία ανάπτυξης και ισχυροποίησης. Αυτή η πορεία δεν πρέπει να σταματήσει».

Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα παραμένουν η διόρθωση των λαθών, η βελτίωση των συνθηκών και η συνέχιση της ενίσχυσης του εισοδήματος των Ελλήνων.

Η Αθήνα δεν χωράει άλλους ανθρώπους – Ανάγκη στρατηγικής αποκέντρωσης

Για το στεγαστικό, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις «βελτιώνουν την κατάσταση, δεν λύνουν το πρόβλημα», αναφερόμενος στα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», στο «Ανακαινίζω», στο «Εξοικονομώ», στην αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και στην επιστροφή ενοικίου.

Ως προς την πρόταση για προσθήκη ορόφων, τη χαρακτήρισε μία ακόμη παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Διευκρίνισε ότι δεν αφορά το κέντρο της Αθήνας, αλλά πιο περιφερειακές γειτονιές, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας αναγνώρισε ότι δεν προχωρά «με τον γρήγορο ρυθμό που θα θέλαμε».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του για τη στέγαση, έθεσε την ανάγκη στρατηγικής αποκέντρωσης, επισημαίνοντας για την Αθήνα: «Δεν χωράει άλλους ανθρώπους. Δεν έχει χτιστεί για τόσους ανθρώπους».

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