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Σκληρή απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη δίνουν κυβερνητικές πηγές για την παρέμβασή του στη Βουλή σχετικά με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου. Κατηγορούν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι έθεσε ερωτήματα στα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη απαντήσει, λίγες ώρες νωρίτερα, στο συνέδριο Greece Talks, που διοργανώνουν το «Πρώτο Θέμα» και το Travel.gr, ενώ επαναφέρουν και την αιχμή του πρωθυπουργού για τις διαρροές από τις κεκλεισμένων των θυρών ενημερώσεις της Βουλής.

«Την επόμενη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θελήσει να θέσει ερωτήματα στη Βουλή, καλό θα είναι προηγουμένως να έχει ενημερωθεί από τους συνεργάτες του για όσα έχει ήδη πει δημοσίως ο Πρωθυπουργός. Ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής», αναφέρουν χαρακτηριστικά, ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Η κυβερνητική αντίδραση ήρθε μετά την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, αργά το μεσημέρι της Τρίτης, με τις ίδιες πηγές να υπενθυμίζουν ότι ο πρωθυπουργός είχε ξεκαθαρίσει πως η ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί νομικό προηγούμενο ούτε συνιστά αίτημα αδειοδότησης.

«Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην Ελληνική Κυβέρνηση, χωρίς να μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή σε παραπάνω λεπτομέρειες. Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση», είχε δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον Αντώνη Σρόιτερ.

Η αιχμή για τις διαρροές

Η αντιπαράθεση επεκτείνεται και στην ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων για τα εθνικά θέματα. Οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση ουδέποτε αρνήθηκε την ενημέρωση της Βουλής, η οποία πραγματοποιήθηκε και πρόσφατα, παραπέμποντας στην αιχμηρή αποστροφή του πρωθυπουργού για τη διαρροή διαστρεβλωμένων πληροφοριών από συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών.

«Πώς πρέπει να αισθάνεται ο Υπουργός Εξωτερικών όταν μια ενημέρωση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, και την ίδια ώρα, real time, διαρρέεται διαστρεβλωμένο το περιεχόμενο από αυτή την ενημέρωση;», είχε διερωτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κλείνοντας, οι κυβερνητικές πηγές καλούν τον Νίκο Ανδρουλάκη να συγκρατήσει την επισήμανση του πρωθυπουργού ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, όμως εδώ πρόκειται για εθνικά ζητήματα.

«Και στα εθνικά ζητήματα η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα δεν είναι κάτι προαιρετικό. Είναι υποχρέωση όλων», καταλήγουν.