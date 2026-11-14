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Καμπανάκι για τις εξελίξεις με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ έκρουσε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Όλα δείχνουν ότι έχει στηθεί ένα μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας μας», επισήμανε σε δηλώσεις του κ. Κουτσούμπας, λέγοντας πως «η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία της επιτρέπει να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική ζώνη υφαλοκρηπίδας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν χρειάζεται εφησυχασμός, όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον ελληνικό λαό. Όλα αυτά δημιουργούν τετελεσμένα».

Τέλος, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, τόνισε πως «μας αρέσει, δεν μας αρέσει και βεβαίως εντάσσονται, είναι κρίκος μέσα σε μια αλυσίδα μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, μεγάλων ανταγωνισμών που κλιμακώνουν και θα κλιμακώσουν άμεσα στο εγγύς μέλλον τις εντάσεις και τις πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου».

Ο κ. Κουτσούμπας συνοδευόταν στη συνάντηση από τον βουλευτή Ευβοίας με το ΚΚΕ, Γιώργο Μαρίνο. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη.