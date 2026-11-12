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Προβάδισμα 14,7 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) στη νέα δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1, με το κυβερνών κόμμα να διατηρείται πάνω από το 30% στην εκτίμηση ψήφου.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση, αλλά χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή των ποσοστών της, ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μικρή άνοδο, περιορίζοντας την απόστασή του από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Πέρα από την πρόθεση ψήφου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών για το κυβερνητικό έργο, την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και τις ισορροπίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, όπου το ΠΑΣΟΚ καταγράφει υψηλότερα ποσοστά από την ΕΛΑΣ τόσο στο ερώτημα για την ουσιαστική αντιπολίτευση όσο και σε εκείνο για την ηγεσία του χώρου. Την ίδια ώρα, η μέτρηση αποτυπώνει την δυσαρέσκεια των πολιτών για το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με περισσότερους από οκτώ στους δέκα να αξιολογούν αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Η πρόθεση ψήφου και η διαφορά των 14,7 μονάδων

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,2%, σημειώνοντας οριακή άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ακολουθεί με 14%, διατηρώντας ουσιαστικά αμετάβλητη την εκλογική της επίδοση, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11%, ενισχυμένο κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 6,2%, ενώ ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής το ΚΚΕ με 6,1%. Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 5,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4% και η Συμμαχία Ελλήνων 3,7%.

Στην εκτίμηση ψήφου, όπου γίνεται αναγωγή των ποσοστών, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 30,5%, έναντι 15,8% της ΕΛΑΣ, με τη μεταξύ τους διαφορά να διαμορφώνεται στις 14,7 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,5%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 6,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7%. Η απόσταση ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στις 3,3 ποσοστιαίες μονάδες στην εκτίμηση ψήφου.

Το 36% αξιολογεί θετικά την κυβέρνηση – Τι απαντούν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ

Στην αξιολόγηση της κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 36% των ερωτηθέντων εκφράζει θετική ή μάλλον θετική γνώμη, ενώ το 63,5% απαντά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Η αρνητική αξιολόγηση αποτελεί την πλειοψηφική στάση στο σύνολο του δείγματος, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται με σημαντική διαφορά στην πρόθεση ψήφου. Μεταξύ όσων δηλώνουν ότι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, το 69,8% αξιολογεί θετικά το κυβερνητικό έργο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τη μέτρηση, το 30% όσων ψήφισαν το κόμμα εκφράζει επίσης θετική ή μάλλον θετική γνώμη για την κυβέρνηση.

Το εύρημα αυτό καταγράφει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στην κομματική επιλογή και στην αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής. Παρότι οι συγκεκριμένοι πολίτες έχουν επιλέξει το ΠΑΣΟΚ, σχεδόν ένας στους τρεις αποτιμά θετικά τη θητεία της σημερινής κυβέρνησης.

Μητσοτάκης και Τσίπρας στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία

Στο ερώτημα για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 21%, έναντι 14,7% του Αλέξη Τσίπρα. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο πολιτικούς διαμορφώνεται στις 6,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Ελληνοτουρκικά: Περιορισμένος ο φόβος για άμεσο θερμό επεισόδιο

Στην ενότητα της έρευνας που αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μόλις το 10,1% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι είναι πολύ πιθανό να σημειωθεί θερμό επεισόδιο με την Τουρκία.

Ωστόσο, περίπου ένας στους τρεις πολίτες δεν αποκλείει συνολικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, συνυπολογίζοντας και όσους εκφράζουν μικρότερο βαθμό ανησυχίας.

Το εύρημα αποτυπώνει ότι η προοπτική μιας σοβαρής έντασης με τη γειτονική χώρα παραμένει παρούσα στις εκτιμήσεις μέρους της κοινής γνώμης, χωρίς ωστόσο να θεωρείται πολύ πιθανή από την πλειονότητα των ερωτηθέντων.

Το 83,4% αποδοκιμάζει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου

Το πιο ηχηρό εύρημα της δημοσκόπησης αφορά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα. Στο σχετικό ερώτημα, το 83,4% των πολιτών εκφράζει αρνητική γνώμη για την ποιότητα του διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.