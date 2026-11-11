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Τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις έρευνες από το πλοίο Abeille Marengo για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου παρατηρώντας ότι «δυστυχώς δεν είναι λίγοι οι πατριώτες της φακής», σχολίασε το πρωί της Τετάρτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Όπως είπε στο Action24 «η βιασύνη που δείχνουν τα κόμματα ενώ επωνύμως τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός, είναι υπερβολική και αδικαιολόγητη. Η κυβέρνηση δεν πιστεύει ότι υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο πατριώτες αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως όταν μιλάμε για θέματα που άπτοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής να μην βάζουμε πρώτα την πολιτική αντιπαράθεση. Χθες ο πρωθυπουργός απάντησε ξεκάθαρα για την ενημέρωση της Γαλλίας και είπε δημοσίως ότι δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα ούτε έχει κάτι που μπορεί να μας προβληματίζει. Όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός σε δημόσια συζήτηση και δίνει τόσο καθαρή απάντηση – που για να το λέει αυτό κάτι γνωρίζει – το να επικαλούνται κόμματα της αντιπολίτευσης φήμες δεν το βρίσκω σωστό. Με το να υιοθετούν ανυπόστατες φήμες εκτίθενται».

Όπως τόνισε «η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι χώρες από τις οποίες ζητήθηκε άδεια και που έδωσαν άδεια. Αυτό δεν προκύπτει επειδή το είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης αλλά από την ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας του έργου που λέει ότι το πλοίο κινείται με βάση την άδεια από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές».

Ειδικά για την τουρκική NAVTEX σημείωσε πως «δεν έχει σημασία για δύο λόγους: Πρώτον γιατί εξεδόθη μετά τη δημοσιοποίηση των δεδομένων και την κίνηση του του πλοίου επί τη βάσει της ελληνικής και κυπριακής άδειας και δεύτερον η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε έκδοση αδείας».

«Είχαν προεξοφλήσει κάποιοι ότι δεν θα ποντιστεί το καλώδιο, τελικά ποντίζεται. Μετά είπαν ότι θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία, καμία άδεια δεν εκδόθηκε από την Τουρκία όπως φαίνεται από την ανακοίνωση από την εταιρεία. Σε αυτό, μάλιστα, που αναφέρεται το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολυβικό μνημόνιο κινείται πλοίο με ελληνική και κυπριακή άδεια» κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Τα νερά είναι ήρεμα και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα είναι ήρεμα. Είναι λυπηρό κάποιοι να επενδύουν σε κάτι αντίθετο. η Ελλάδα είναι κράτος που σέβεται το εθνικό δίκαιο, κερδίζει στην πράξη όπως φαίνεται σε δύσκολες υποθέσεις όπως αυτή. Είναι όμως και πιο οχυρωμένη και ισχυρή από ποτέ. Δικαιώνονται οι θέσεις μας με τις σωστές κινήσεις που κάνουμε» είπε ακόμα ο Παύλος Μαρινάκης ο οποίος επανέλαβε ότι «είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, η Ελλάδα έχει πολλαπλάσια ισχύ σε σχέση με το παρελθόν, αυτοί που γνωρίζουν ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ».

Κληθείς να τοποθετηθεί επί της φράσης για «πατριώτες της φακής» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «δυστυχώς δεν είναι λίγοι. Όλοι αγαπάμε την πατρίδα, το να μην συμφωνούμε είναι φυσιολογικό. Κάποιοι προσπαθούν στο όνομα ζητημάτων εξωτερικών πολιτικής να δημιουργούν θέματα από το πουθενά για να επιβιώσουν πολιτικά. Μπορεί η κυβέρνηση να έχει αντιμετωπίσει προβλήματα ή να έχει δεχθεί κριτική, η κριτική που ξεφεύγει των ορίων δεν πατάει στην πραγματικότητα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής θωράκισης έχει κάνει όσα δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα πολλά χρόνια».