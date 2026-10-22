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Νέα πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα πυροδότησαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, απαντώντας στη βιντεοσκοπημένη παρέμβασή του για την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα.

Ο κ. Μαρινάκης αντιπαραθέτει τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο διακυβέρνησής του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, στα ενεργειακά έργα και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με αιχμηρές αναφορές στο πολιτικό «rebranding» του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι οι κυβερνητικές επιδόσεις κρίνονται από συγκεκριμένα αποτελέσματα και όχι από επικοινωνιακές παρεμβάσεις. «Το rebranding μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Δεν μπορεί, όμως, να ξαναγράψει την ιστορία», τονίζει χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει διαφορετικά τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του.

Η παρέμβαση Μαρινάκη ήρθε μετά το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά και ζητά επιστροφή σε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή στρατηγική οδηγεί τη χώρα σε υποχωρήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

«Ο κ. Τσίπρας, από το πολύ rebranding, φαίνεται πως ξέχασε τα έργα και τις ημέρες του στη διακυβέρνηση της χώρας. Και δεδομένου ότι «απέδρασε» παραιτούμενος από τη Βουλή, δεν υπάρχει η δυνατότητα να αντιπαρατεθεί κοινοβουλευτικά με τον Πρωθυπουργό, ας του φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη.

Στα 4,5 χρόνια της περίφημης «πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής» του, το μοναδικό χειροπιαστό επίτευγμά του ήταν μία γραβάτα που συνόδευε μία κακή συμφωνία, για την οποία η Νέα Δημοκρατία είχε προειδοποιήσει ότι, εφόσον κυρωθεί, δεν θα μπορεί να ακυρωθεί. Την ίδια περίοδο η χώρα βρισκόταν εκτός μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων, σε αντίθεση με τους γείτονές μας. Και σήμερα ο κ. Τσίπρας έχει το θράσος να μιλά για «εθνικές ήττες».

Ας ενημερωθεί, λοιπόν τι έχει γίνει τα τελευταία επτά χρόνια στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Γιατί η πραγματικότητα δεν αλλάζει με το μοντάζ ενός βίντεο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υπέγραψε τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε ότι εκκινούν οι συζητήσεις για την επέκταση της δεύτερης συμφωνίας.

Επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Προχωρήσαμε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αποτυπώνοντας τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Προχωράμε σε έρευνες υδρογονανθράκων με κολοσσούς όπως η Chevron και η ExxonMobil, ενώ για τον GSI έχει κατατεθεί αίτημα αδειοδότησης αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές.

Και στην άμυνα; Εκεί που ο κ. Τσίπρας άφησε τη χώρα εκτός των προγραμμάτων F-16 και F-35, σήμερα η αναβάθμιση των F-16 προχωρά, με την πρώτη φάση να έχει ολοκληρωθεί, η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα των F-35, έχει αποκτήσει Rafale και υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύονται ουσιαστικά, ενώ προχωρά και η «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Όλα αυτά με μια Ελλάδα που ενισχύει διαρκώς τις συμμαχίες της, διευρύνει το διπλωματικό της αποτύπωμα και αναβαθμίζει τη γεωπολιτική της ισχύ.

Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην εξωτερική πολιτική των αποτελεσμάτων από εκείνη των εύκολων συνθημάτων.

Μετά από 4,5 χρόνια στο τιμόνι της χώρας και τόσες αλλεπάλληλες εκλογικές ήττες, θα περίμενε κανείς από τον κ. Τσίπρα να έχει καταλάβει τουλάχιστον ένα πράγμα: τα εθνικά ζητήματα είναι ένα πεδίο που δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση και δημαγωγία.

Το rebranding μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Δεν μπορεί, όμως, να ξαναγράψει την ιστορία. Ούτε να σβήσει τα πεπραγμένα του. Τουλάχιστον χαιρόμαστε, που ο κ. Τσίπρας έμαθε ότι η διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου είναι ηλεκτρική και δεν αφορά καλώδια τηλεπικοινωνιών. Κάτι είναι κι αυτό».

Τσίπρας: Απαιτείται μια νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική

Νωρίτερα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις περί το τουρκολιβυκό σύμφωνο.

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ παραδέχονται ένας μετά τον άλλο την παταγώδη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής του, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα», ανέφερε και προβάλλοντας δηλώσεις των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, Άγγ. Συρίγου και Δ. Καλογερόπουλου.

Ο πρώην πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Του παρέδωσα μία χώρα με τον East Med στα σκαριά, με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη Κύπρο να προχωρά, με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας.

Θα παραδώσει Τουρκολιβυκό Σύμφωνο και τα τουρκικά πολεμικά να παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα λίγα μίλια έξω από την Κάσο», σημειώνει υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου μας οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες και υποχωρήσεις».

Σύμφωνα με τον Αλ. Τσίπρα, «η χώρα χρειάζεται επειγόντως μια νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Και ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση αυτό να το υπηρετήσει», κατέληξε.