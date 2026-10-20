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Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει ευθέως στο στόχαστρο ο Παύλος Μαρινάκης, καταλογίζοντάς του πολιτική κάλυψη στον Πάνο Λαμπρινίδη–Στάχτο για το «άντε και στα δικά μας» σχετικά με τις κινητοποιήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αντί να αποδοκιμάσει τις επίμαχες δηλώσεις, τις υιοθέτησε και τις επικρότησε.

«Ο κ. Τσίπρας δεν έκανε rebranding, χρησιμοποίησε μια μηχανή χρόνου που δεν τον πήγε στο 2010, αλλά στο 2008», σχολίασε δηκτικά, παραπέμποντας στην εποχή των πλατειών και των καταλήψεων. «Η Ελλάδα τα έχει αφήσει πίσω της γιατί δεν είμαστε εκεί που ήμασταν», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για την τακτική τού «λέω κάτι και μετά τα γυρίζω».

Συλλαλητήριο Τετάρτης: «Ναι στη διαμαρτυρία, όχι στα μπάχαλα και στα πλιάτσικα»

Ερωτηθείς για το συλλαλητήριο της Τετάρτης, ζήτησε από την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί καθαρά υπέρ της ειρηνικής διαμαρτυρίας και κατά της βίας.

«Αν θες να είσαι καθαρά απέναντι σε αυτά, βγαίνεις με ένα καθαρό όχι απέναντι στα μπάχαλα, στα πλιάτσικα», είπε.

«Η Ελλάδα δεν είναι εκεί που είναι η Γαλλία και δεν θα φτάσει εκεί. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, αν θέλουν να έχουν μια καθαρή θέση, πρέπει να πουν ναι στη διαμαρτυρία και όχι σε αυτά που είδαμε στις υπόλοιπες χώρες», πρόσθεσε.

Επικαλέστηκε την εμπειρία προηγούμενων ετών από ειρηνικές συγκεντρώσεις που κατέληξαν σε επεισόδια, ενώ, ερωτηθείς για την προστασία των διαδηλωτών, σημείωσε ότι «η αστυνομία πρέπει να περιφρουρήσει την ελληνική διαδήλωση και να μη δείξει καμία ανοχή σε όσους επενδύουν στο μπάχαλο».

Συνεργασίες: «Δεν θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με την ακροδεξιά» – Οι δηλώσεις Καράογλου

Στον απόηχο των δηλώσεων του βουλευτή της ΝΔ Θόδωρου Καράογλου για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες με κόμματα στα δεξιά της κυβερνητικής παράταξης, επανέλαβε τον αποκλεισμό μιας τέτοιας σύμπραξης.

Ο κ. Καράογλου είχε υποστηρίξει ότι, εφόσον η ΝΔ δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, θα πρέπει να εξετάσει συνεργασίες και με πολιτικές δυνάμεις όπως η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής και η Νίκη, αναφερόμενος επίσης σε ενδεχόμενους νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, που έκανε λόγο για «κρυφή ατζέντα» συνεργασίας με την ακροδεξιά.

«Έχετε ακούσει εμένα και μία σειρά από υπουργούς να αποκλείουμε τα κόμματα της ακροδεξιάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με τα κόμματα του λαϊκισμού», ανέφερε.

Πυρά στον Ανδρουλάκη: «Το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει άλλο κόμμα και συμπορεύεται με τους λαϊκιστές»

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη υποστήριξε ότι «έχει γίνει ένα άλλο κόμμα το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και συμπορεύεται με τους λαϊκιστές».

«Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει μόνο εμάς», πρόσθεσε, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι ακολουθεί πλέον τον δρόμο του λαϊκισμού.

Απάντηση στον Σαμαρά: «Είναι πολύ έμπειρος για να μην ξέρει – Έχουμε φτάσει στο όριο»

Απαντώντας στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά για την οικονομία, επικαλέστηκε τις υποχρεώσεις αποπληρωμής του χρέους και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

«Είναι πολύ έμπειρος να γνωρίζει ότι τα χρήματα που δίνουμε για την αποπληρωμή του δανείου δεν μπορούμε να τα δώσουμε σε δαπάνες», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό.

«Η Ευρώπη έχει κανόνες. Έχουμε φτάσει στο όριο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα περιθώρια πρόσθετων κρατικών δαπανών.

Για την οικονομική πορεία της χώρας χρησιμοποίησε την εικόνα μιας σταδιακής ανόδου: «Ζούμε σε μία χώρα που ήταν στο τρίτο υπόγειο και ανεβαίνουμε όροφο όροφο».

Ακρίβεια: «Πολιτικοί απατεώνες όσοι τάζουν μαγικές λύσεις»

Στη συζήτηση για την ακρίβεια, χαρακτήρισε «πολιτικούς απατεώνες» όσους υπόσχονται ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με μαγικές λύσεις.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε φορολογικές μειώσεις, επιμένοντας ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.