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Το τουρκολιβυκό μνημόνιο «είναι μια παράνομη και ανυπόστατη συμφωνία που δεν παράγει έννομα αποτελέσματα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ ανέφερε με αφορμή τις αιτιάσεις περί πολιτικής ήττας της κυβέρνησης, ότι η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους κομματικής αντιπαράθεσης. «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο, όχι επειδή το λέει η κυβέρνηση, αλλά επειδή το λέει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», δήλωσε στην ΕΡΤ το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Εγώ δεν λέω ότι είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, αλλά είναι μια εξέλιξη η οποία δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθυμίζοντας τις συμφωνίες οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με την Ιταλία και την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας με την απόκτηση μαχητικών Rafale και την προώθηση του προγράμματος των F-35.

«Όταν η Ελλάδα έχει καταφέρει όλα αυτά μέσα σε επτά χρόνια, έχει πετύχει στα χρόνια των κρίσεων και των πολέμων να σηκώσει ανάστημα, είναι άδικο να πυροβολούμε τα πόδια μας», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη και Δημήτρη Καλογερόπουλου, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι και οι δύο ανέδειξαν τον παράνομο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου διευκρινίζοντας ότι διαφωνεί με τον χαρακτηρισμό της εξέλιξης ως ήττας.

«Το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά»

Στο πλαίσιο αυτό εμφανίστηκε κατηγορηματικός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, λέγοντας ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ενεργειακό έργο, το οποίο αποσκοπεί στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και έχει ευρωπαϊκή υποστήριξη, με τη συμμετοχή μεγάλης γαλλικής εταιρείας.

Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι έχουν ήδη υποβληθεί τα σχετικά αιτήματα αδειοδότησης στις ελληνικές αρχές, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες αφορούν τα αρμόδια υπουργεία Εξωτερικών και Ναυτιλίας. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενημερώσεις, όπως έχει ήδη αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών.

«Η Κύπρος για την Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από ένα ευρωπαϊκό κράτος», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς και τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών.

Όσον αφορά στο μεταναστευτικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να περιορίσει σημαντικά τις εισροές σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, παρά τις γεωγραφικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Επικαλέστηκε, μάλιστα, τη μείωση των αφίξεων, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι ροές έχουν περιοριστεί κατά περίπου 80% σε σύγκριση με το 2019.

Αναφερόμενος στα στοιχεία για τη φετινή χρονιά, έκανε λόγο για περίπου 40.000 αφίξεις, έναντι περίπου 60.000 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αποδίδοντας τη μείωση στις αλλαγές του νομικού πλαισίου και στην επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης αιτημάτων ασύλου και επιστροφών.

«Πλέον, όποιος έρχεται στην Ελλάδα παράνομα ή θα φυλακίζεται, είτε θα κρατείται ή θα επιστρέφει», ανέφερε, περιγράφοντας την κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει κίνδυνος εργαλειοποίησης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Λιβύη, με ενδεχόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι καταγράφεται αυξημένη πίεση νοτίως της Κρήτης τις τελευταίες ημέρες. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο και ότι οι δομές φιλοξενίας λειτουργούν περίπου στο 50% της δυναμικότητάς τους.

«Δεν θεωρώ ότι είναι ίδιες περιπτώσεις Σαμαράς και Καραμανλής»

Ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά και υπογράμμισε ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαία περίπτωση, σημειώνοντας ότι σέβεται τη διαδρομή και την προσφορά αμφότερων στην παράταξη.

«Δεν θεωρώ ότι είναι ίδιες περιπτώσεις», ανέφερε, εξηγώντας ότι η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά ήταν, κατά την άποψή του, αναπόφευκτη μετά από συγκεκριμένες δημόσιες τοποθετήσεις του για την εξωτερική πολιτική. «Κανένας δεν χάρηκε εκείνη την ημέρα, ούτε εκείνη την περίοδο, ούτε μέχρι σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι υπήρξαν διατυπώσεις που, κατά την κυβέρνηση, δεν συμβάδιζαν με την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Αντίθετα, για τον Κώστα Καραμανλή ανέφερε ότι έχει διατυπώσει κατά καιρούς επισημάνσεις και ανησυχίες με τρόπο που, όπως εκτίμησε, δεν αποσκοπεί στην αποδυνάμωση της παράταξης. «Ιδανικά θα θέλαμε να μην είναι κανένας εκτός, αλλά δεν μπορούμε όμως και να κάνουμε εκπτώσεις σε μια πολιτική η οποία δυναμώνει τη χώρα», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας προς τις επόμενες εκλογές.