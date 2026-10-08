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Διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε από την περιοδεία του στην Αρναία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρέμβαση δηλαδή και στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Ως παράδειγμα, έφερε τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, που εκ των πραγμάτων θερμαίνουν τα σπίτια τους περισσότερο από τους αντίστοιχους στην Κρήτη.

Πρόσθεσε ακόμα, ότι «δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, δεν θα μπορούσαμε να δαπανήσουμε περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά».

Αναφερόμενος στην επίσκεψη Ρούμπιο, έκανε λόγια για συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη τον ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, πρόσθεσε, ότι η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε από «μια πολύ σημαντική ομιλία που έκανε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι που εμείς το θεωρούμε δεδομένο. Το μεγάλο χρέος που έχει η Δύση και δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα».

Όπως είπε, «μας ζήτησε να είμαστε υπερήφανοι για την παρακαταθήκη μας να την τιμούμε και να την προβάλουμε. Μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμη εξίσου σημαντικό και αυτή είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας, που έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανοι για το ένδοξο παρελθόν της, δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μία διαδρομή δύσκολη η οποία όμως μας οδηγεί σε ένα μεγάλο ξέφωτο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα – Ζητάμε αυτοδύναμη κυβέρνηση

«Να σας ζητήσω καθώς εισερχόμαστε σε μακρά προεκλογική περίοδο να ανανεώσουμε τη συμφωνία αλήθειας που συνάψαμε το 2019 και επικαιροποιήσαμε το 2023. Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα σημαίνει ότι μπορούμε να χτίσουμε μεταρρυθμίσεις.

Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε κερδίσει αξιοπιστία με πολύ κόπο δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα αλλά έτσι θα πυροβολούσαμε τα πόδια μας.

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτε, προχωράμε για μια καλύτερη Ελλάδα», είπε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης σε αλιείς: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά

Κατά την περιοδεία του στην Αρναία Χαλκιδικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους των αλιέων, τονίζοντας ότι «Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία

Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι

Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε, είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ», σημείωσε.

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