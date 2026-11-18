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Μια μπασκετική ατάκα με πολιτική δεύτερη ανάγνωση, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιμένει στον στόχο της αυτοδυναμίας στις εκλογές του 2027, επεφύλασσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λευκωσία. Αφορμή ήταν ο χθεσινός αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι, τον οποίο χαρακτήρισε «ίσως το ματς της δεκαετίας», για να προσθέσει με νόημα ότι «ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ για κανένα ματς μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του».

Η αποστροφή του πρωθυπουργού ήρθε κατά την έναρξη της κατ’ ιδίαν συνάντησής του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας, στο πλαίσιο της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας–Κύπρου. Μολονότι η αναφορά του αφορούσε αποκλειστικά το μπάσκετ, δύσκολα περνά απαρατήρητη η πολιτική της προέκταση, με δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να θέτει ψηλά τον πήχη της αυτοδυναμίας, παρά τις δυσκολίες που καταγράφονται στη δημοσκοπική εικόνα.

Το μπασκετικό πείραγμα

Ο πρωθυπουργός έκλεισε τις εισαγωγικές του δηλώσεις με μια πιο προσωπική αναφορά στον Κύπριο Πρόεδρο, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα του Ολυμπιακού.

«Θέλω να σε ευχαριστήσω διότι έφερες γούρι και στον Ολυμπιακό. Χθες έγινε το ματς ίσως της δεκαετίας, ίσως της Ευρωλίγκας και ήσουν παρών από ό,τι κατάλαβα», ανέφερε, σχολιάζοντας χαμογελώντας ότι οι δυο τους ήταν και «ενδυματολογικά εναρμονισμένοι».

Και αμέσως μετά πρόσθεσε: «Το χθεσινό ματς μας θύμισε τη δύναμη του πρωταθλητισμού. Ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ για κανένα ματς μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του».

Το Κυπριακό

Πίσω από το ευχάριστο κλίμα της συνάντησης, το Κυπριακό παραμένει στην πρώτη γραμμή των κοινών προτεραιοτήτων Αθήνας και Λευκωσίας, με την προσοχή στραμμένη στις επόμενες διπλωματικές κινήσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν στις Βρυξέλλες και στην αναμονή για τον καθορισμό ημερομηνίας από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για την πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης. Επιδίωξη της Λευκωσίας είναι να ανοίξει στη συνέχεια ο δρόμος για μια διευρυμένη διάσκεψη, με τελικό στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πλήρη στήριξη της Αθήνας στην προσπάθεια αυτή.

«Προσβλέπουμε στον καθορισμό ημερομηνίας για την τριμερή και αμέσως μετά σε μία διευρυμένη πενταμερή», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας τον Κύπριο Πρόεδρο ότι «η Ελλάδα προφανώς θα υποστηρίζει διαρκώς αυτήν την προσπάθεια».

Κοινή ευρωπαϊκή γραμμή

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη σύμπλευση Αθήνας και Λευκωσίας ενόψει των κρίσιμων ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων για τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό, με αιχμή την προστασία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των κονδυλίων συνοχής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η Αθήνα μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία της Λευκωσίας κατά την προετοιμασία της δικής της προεδρίας.

Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι η επόμενη χρονιά θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η διαπραγμάτευση του προϋπολογισμού αναμένεται να απαιτήσει ακόμη και δύο πολυήμερα Ευρωπαϊκά Συμβούλια.

Στο ζήτημα αυτό, όπως υπογράμμισε, Ελλάδα και Κύπρος προσέρχονται με ταυτόσημες θέσεις ως προς την ανάγκη διαφύλαξης των βασικών πυλώνων της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Συνεργασία με αποτέλεσμα

Η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος πραγματοποιείται με τη συμμετοχή διευρυμένων κυβερνητικών αντιπροσωπειών, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση των δύο χωρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και πέρα από τα παραδοσιακά πεδία της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας και της ασφάλειας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ψηφιακή διακυβέρνηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η πολιτική προστασία, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι η καθιέρωση των διακυβερνητικών συνόδων αποφασίστηκε το 2023 και έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η συνεργασία αυτή έχει αποκτήσει συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, επισημαίνοντας πως «η κλιματική κρίση είναι μαζί μας και μας υποχρεώνει συνέχεια να βελτιωνόμαστε».