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Ξεκάθαρα μηνύματα για την ενεργειακή κρίση αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία έστειλε από το Δουβλίνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας να μειωθεί το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη και να περιοριστούν οι εξαρτήσεις που πλήττουν την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλειά της. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις, καταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένη πρόταση για την εκπροσώπησή της.

Προσερχόμενος στην ένατη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC), ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την ανάγκη ενεργειακής αυτονομίας με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την οικονομική αβεβαιότητα που αυτή προκαλεί, ενώ έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, με ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Το ενεργειακό κόστος

Με την ενέργεια να αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει τις δικές της παραγωγικές και τεχνολογικές δυνατότητες, ώστε να περιορίσει την εξάρτησή της από τρίτους.

«Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες συμμερίζονται την κοινή ανησυχία για το πώς θα καταφέρουμε να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος. Και για το πώς θα αναπτύξουμε τις δικές μας δυνατότητες, περιορίζοντας τις εξαρτήσεις που υπονομεύουν όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και τη μελλοντική μας ασφάλεια», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη η Ευρώπη να παράγει περισσότερη δική της καθαρή ενέργεια, διευρύνοντας παράλληλα τις δυνατότητές της στις κρίσιμες πρώτες ύλες, στο Διάστημα και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Για την τελευταία, μάλιστα, χαιρέτισε την απόφαση να πραγματοποιηθεί ειδική συζήτηση στο αυριανό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι οι σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει συνοδεύονται από εξίσου μεγάλες προκλήσεις και απειλές, ιδιαίτερα όταν η ανάπτυξή της γίνεται ανεξέλεγκτα.

Η πρόταση για την Ουκρανία

Στο ουκρανικό μέτωπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο τραπέζι το ζήτημα της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, προτείνοντας να συμμετέχουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μαζί με ορισμένες από τις σημαντικότερες χώρες της ηπείρου.

Αν και εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πρόσφατη πρόοδο των συνομιλιών, ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει λόγο τόσο στον τερματισμό του πολέμου όσο και στις αποφάσεις για την ασφάλειά της.

«Δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για μια μακροχρόνια συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία, ούτε βεβαίως για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε, εκτιμώντας ότι εκφράζει την κοινή θέση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Προχώρησε, μάλιστα, και στη συγκεκριμένη πρότασή του για τη σύνθεση της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας.

«Η προσωπική μου άποψη ήταν ανέκαθεν ότι πρέπει να εκπροσωπούνται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να πλαισιωθούν από ορισμένες από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε, παραπέμποντας στην αυριανή συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών.

Ο συναγερμός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε, πάντως, ως πρώτη προτεραιότητα την επίτευξη εκεχειρίας, εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων.

«Ως ηγέτης μιας ναυτικής χώρας, με ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό που συμβαίνει στη Μαύρη Θάλασσα», σημείωσε, υπενθυμίζοντας την έκκλησή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για παγκόσμια κατάπαυση των επιθέσεων εναντίον της εμπορικής ναυτιλίας.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, την προστασία των εμπορικών πλοίων απόλυτη προτεραιότητα για τις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, επιμένοντας ότι η εκεχειρία πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε μακροχρόνιας συμφωνίας ειρήνης.