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Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και προσήλωσης στις δημοκρατικές αξίες στέλνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, συνδέοντας τα μηνύματα του Νοεμβρίου του 1973 με τις σημερινές προκλήσεις και την προοπτική της Ελλάδας του 2030.

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι «η τόλμη των φοιτητών του ’73, το σθένος και η πίστη τους στη Δημοκρατία» αποτελούν διαχρονική πυξίδα για τη χώρα, ζητώντας να μείνει η ιστορική επέτειος μακριά από την «καπηλεία του Νοέμβρη». Παράλληλα, αναφέρεται στην ανάγκη για πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση και κλειστά στη βία και την ανομία, ενώ συνδέει το μήνυμα του Πολυτεχνείου με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και την πολιτική αντιπαράθεση με τον λαϊκισμό, τονίζοντας ότι η απάντηση στις εύκολες υποσχέσεις πρέπει να δίνεται με «τη γλώσσα της αλήθειας και του σχεδίου».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η τόλμη των φοιτητών του ’73, το σθένος και η πίστη τους στη Δημοκρατία γίνονται, σήμερα, εθνική πυξίδα με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Μία διαρκής υπόμνηση ότι όταν προχωρούμε “Όλοι Ενωμένοι”, είμαστε πιο δυνατοί απέναντι στις δυσκολίες ενός κόσμου οικονομικής αβεβαιότητας και γεωπολιτικών ανατροπών. Σε μία χώρα σταθερή, που διεκδικεί καθημερινά μία καλύτερη ζωή για όλους.

Πενήντα τρία χρόνια μετά, τιμούμε με σεβασμό την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τους αγωνιστές που άνοιξαν τον δρόμο για την πτώση της χούντας και την επιστροφή του κοινοβουλευτισμού και της ομαλότητας. Μένουμε μακριά από την καπηλεία του Νοέμβρη. Και υποδεχόμαστε την ιστορική του επέτειο με πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση, στον διάλογο και στην εξωστρέφεια, αλλά κλειστά στη βία και στην ανομία.

Παράλληλα, χτίζουμε αναχώματα στο υψηλό κόστος ζωής που προκαλεί ο διεθνής πληθωρισμός. Στηρίζοντας το εισόδημα με ρεαλισμό, ώστε η ανακούφιση του τώρα να συναντά την προοπτική του αύριο. Ενισχύοντας όσο ποτέ την άμυνα και τη διεθνή παρουσία της πατρίδας.

Και απαντώντας στον λαϊκισμό των εύκολων υποσχέσεων με τη γλώσσα της αλήθειας και του σχεδίου.

Της προσπάθειας και του αποτελέσματος. Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου μετατρέπονται, έτσι, σε σύγχρονους οδηγούς για την Ελλάδα που θέλουμε. Βαδίζοντας μπροστά. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια!».