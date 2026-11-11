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Σε σύσκεψη στα γραφεία του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), κύριου οχήματος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για επενδύσεις στη νέα οικονομία, προήδρευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου ανακοινώθηκε επίσημα η πρώτη επένδυση του HIIF, για την αγορά προνομιούχων μετοχών της εταιρείας ICEYE αξίας 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επένδυση ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία της Ελλάδας με την ICEYE, η οποία κατέχει ηγετική θέση στον χώρο των μικροδορυφόρων και της δορυφορικής τεχνολογίας. Η εταιρεία ήδη διαθέτει γραμμή παραγωγής υποσυστημάτων στο Νέο Ψυχικό και σχεδιάζει την ανάπτυξη νέας παραγωγικής μονάδας στη χώρα μας, η οποία θα διαθέτει ολοκληρωμένες δυνατότητες σε όλο το φάσμα συναρμολόγησης, ενσωμάτωσης και δοκιμών δορυφόρων, καθώς και στην κατασκευή υποσυστημάτων.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η σημερινή μας παρουσία εδώ συνδέεται με την πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών σε μία καινοτόμο ευρωπαϊκή εταιρεία, η οποία αποφασίζει να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη παραγωγική της βάση στην πατρίδα μας, την Ελλάδα», σημείωσε κατά την τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός. «Είναι ένα μεγάλο άλμα αυτό το οποίο κάνουμε στην πατρίδα μας. Και θα έλεγα ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη απέναντι σε διάφορους μεμψίμοιρους ότι το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδος αλλάζει δραστικά. Διότι αν αυτό δεν είναι αλλαγή παραγωγικού μοντέλου τότε δεν μπορώ να φανταστώ ακριβώς τι μπορεί να είναι», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τη νέα εγκατάσταση η ICEYE θα έχει τη δυνατότητα να παράγει στην Ελλάδα και να εξάγει 150 δορυφόρους ετησίως, δημιουργώντας 230 θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης, συμβάλλοντας στην τόνωση της καινοτομίας, στην ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών και στο brain gain. Η ICEYE συμμετέχει ήδη στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, έχοντας κατασκευάσει τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους SAR.

«Να επαναλάβω πόσο σημαντικό θεωρώ το γεγονός ότι ο Rafal και η ομάδα του επέλεξαν την Ελλάδα για τη δημιουργία μιας σημαντικής παραγωγικής υποδομής. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είδαν στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο μία κυβέρνηση η οποία είναι πρόθυμη και έτοιμη να υποδεχθεί τέτοιου είδους καινοτόμες επενδύσεις, αλλά αυτό το οποίο, νομίζω, διαπίστωσαν είναι την ύπαρξη ενός εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

Η επένδυση του HIIF αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου γύρου χρηματοδότησης της ICEYE, συνολικού ύψους 485 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμμετέχουν επίσης επενδυτές πολύ υψηλού κύρους όπως τα κρατικά επενδυτικά ταμεία Κατάρ, Γαλλίας, Πολωνίας και Φινλανδίας, αλλά και εταιρείες όπως η BlackRock και η General Catalyst.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

«Αγαπητέ Rafal, κυρίες και κύριοι, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Όταν είχαμε επισκεφτεί τα γραφεία της ICEYE, τον Αύγουστο του 2025, και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ την ταχύτητα με την οποία θα έτρεχαν οι εξελίξεις.

Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η σημερινή μας παρουσία εδώ συνδέεται με την πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών σε μία καινοτόμο ευρωπαϊκή εταιρεία, η οποία αποφασίζει να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη παραγωγική της βάση στην πατρίδα μας, την Ελλάδα.

Για τη χρησιμότητα των δορυφόρων SAR, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε πολλά. Η σύντομη επίδειξη την οποία είδαμε πριν από λίγο τα λέει όλα.

Εγώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η ICEYE αποδεικνύει ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει “πρωταθλητισμό” στον τομέα του διαστήματος και της κατασκευής υπερσύγχρονων δορυφόρων. Είναι μία προτεραιότητα την οποία έχει θέσει η Ευρώπη και διά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαίρομαι που η Ελλάδα μπορεί και αυτή να συμμετέχει επενδυτικά σε αυτήν την πολύ σημαντική προσπάθεια της εταιρείας.

Είναι, επίσης, σημαντικό να τονιστεί ότι η πρώτη επένδυση του Ταμείου γίνεται μαζί με πολύ σημαντικούς και αξιόπιστους διεθνείς επενδυτές. Αναφέρθηκαν ορισμένα μόνο ονόματα. Αυτό δίνει ένα βαθμό ασφάλειας και στο επενδυτικό ταμείο και, θα έλεγα, και μια “σφραγίδα” αξιοπιστίας, διότι οι επενδυτές οι οποίοι επέλεξαν να επενδύσουν σε αυτόν τον γύρο και σε αυτήν την αποτίμηση στην ICEYE, μόνο τυχαίοι δεν είναι και προφανώς προσβλέπουν σε μία σημαντική υπεραξία από την επένδυσή τους.

Άρα, αυτή δεν είναι μόνο μία επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα. Είναι και μία επένδυση από την οποία το ελληνικό δημόσιο προσδοκά σημαντικά επενδυτικά οφέλη.

Ως προς την στρατηγική σημασία, εγώ να επαναλάβω πόσο σημαντικό θεωρώ το γεγονός ότι ο Rafal και η ομάδα του επέλεξαν την Ελλάδα για τη δημιουργία μιας σημαντικής παραγωγικής υποδομής. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είδαν στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο μία κυβέρνηση η οποία είναι πρόθυμη και έτοιμη να υποδεχθεί τέτοιου είδους καινοτόμες επενδύσεις, αλλά αυτό το οποίο, νομίζω, διαπίστωσαν είναι την ύπαρξη ενός εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού.

Και εδώ νομίζω οι ιστορίες του Βασίλη και του Άγγελου τα λένε όλα. Το γεγονός ότι επέστρεψαν από το εξωτερικό για να εργαστούν στην ICEYE -δεν ξέρω Βασίλη όταν ερχόσουν αν φανταζόσουν ότι τα πράγματα θα έτρεχαν τόσο γρήγορα όσο έτρεξαν-, αλλά ακριβώς αυτή η δυνατότητα δημιουργίας εξαιρετικά καλοπληρωμένων ποιοτικών θέσεων εργασίας, παραπάνω από 230 εν προκειμένω, για την κατασκευή μιας παραγωγικής μονάδας που θα παράγει παραπάνω από 150 δορυφόρους το χρόνο.

Είναι ένα μεγάλο άλμα αυτό το οποίο κάνουμε στην πατρίδα μας. Και θα έλεγα ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη απέναντι σε διάφορους μεμψίμοιρους ότι το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδος αλλάζει δραστικά. Διότι αν αυτό δεν είναι αλλαγή παραγωγικού μοντέλου τότε δεν μπορώ να φανταστώ ακριβώς τι μπορεί να είναι.

Και βέβαια, ως προς το ενδιαφέρον της Ελλάδος για το διάστημα αυτό αποδεικνύεται, ήδη, έμπρακτα από το γεγονός ότι έχουμε δορυφόρους σε τροχιά, οι οποίοι μάς δίνουν πραγματική εικόνα, εξαιρετικά χρήσιμη για αμυντικούς σκοπούς, για σκοπούς πολιτικής προστασίας, για γενικότερη χαρτογράφηση της ελληνικής επικράτειας.

Αλλά, βέβαια, θα έχουμε πολύ σύντομα και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά, τον Αδριανό Γολέμη ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων τον επόμενο χρόνο θα βρεθεί για 15 μέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, προκειμένου να διεξάγει πειράματα τα οποία θα του τα έχουν υποδείξει πάλι καινοτόμες εταιρείες, ερευνητικά προγράμματα τα οποία ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία της παρουσίας του πρώτου Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά.

Οπότε, θέλω και πάλι να συγχαρώ τα στελέχη του Επενδυτικού Ταμείου (GrowthFund), τα στελέχη του ΗΙΙF για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν. Να τονίσω και πάλι ότι οι επενδύσεις αυτές διέπονται από απόλυτη διαφάνεια και ανεξαρτησία, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο, θα έλεγα, συμμόρφωσης όταν μιλάμε για την διαχείριση δημοσίου χρήματος, κάτι το οποίο έχει εξασφαλιστεί από τον τρόπο με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί αυτές οι δομές.

Προσβλέπουμε και στις επόμενες επενδύσεις οι οποίες, όπως είπα, έχουν διττό σκοπό, στρατηγικό: να στηρίξουν κλάδους και τομείς που θα επιταχύνουν τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας σε μία οικονομία εξαιρετικά υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά, φυσικά, και επενδυτικό σκοπό, γιατί προσβλέπουμε σε σημαντικές υπεραξίες από επενδύσεις σαν την ICEYE.

Και με το καλό, αγαπητέ Rafal, ευελπιστώ να είμαστε στην τελετή εγκαινίων της νέας παραγωγικής μονάδας όταν είναι έτοιμη. Όπως έχω πει, παραμένουμε στη διάθεσή σου, καθώς είμαστε πλέον εταίροι, να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα είναι ένα μεγάλο ελληνικό και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό success story. Συγχαρητήρια, και πάλι».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου Στέφανος Θεοδωρίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, ο Πρόεδρος του HIIF Γιώργος Κοφινάκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του HIIF Στέλιος Φράγκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της ICEYE Rafal Modrzewski, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICEYE Greece Βασίλης Χαλουλάκος και ο Chief Investment Officer στο HIIF Ανδρέας Γιαννακόπουλος.