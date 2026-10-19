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Πολιτικές αιχμές για όσους ζητούν περισσότερες κρατικές δαπάνες άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα εγκαίνια του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», αντιπαραβάλλοντας τις πιέσεις για άμεσες οικονομικές παρεμβάσεις με την ανάγκη επενδύσεων για το μέλλον. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ προανήγγειλε την ψήφιση, την προσεχή Πέμπτη, νέου πλαισίου προστασίας των παιδιών από τους αλγόριθμους των social media.

Αν και η αφορμή ήταν μια τεχνολογική επένδυση, ο Πρωθυπουργός έδωσε στην ομιλία του σαφές πολιτικό περιεχόμενο. Χωρίς να κατονομάσει την αντιπολίτευση, άφησε αιχμές για τις απαιτήσεις αύξησης των δαπανών, επιμένοντας ότι η χώρα πρέπει να διατηρεί τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί υποδομές με μακροπρόθεσμο όφελος.

«Σε μια εποχή που ακούμε πολλές φωνές, οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να θέλουν να δαπανούμε χρήματα που δεν έχουμε και δεν αναλογίζονται πόσο σημαντικό είναι να επενδύουμε για το μέλλον», ανέφερε.

«Χωρίς αυτή την υποδομή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τα άλματα για τη χώρα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να βλέπουμε πιο μακριά στο μέλλον και να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς και στις εύκολες ατάκες».

«Το μήνυμα είναι μείνε εδώ, όχι έλα εδώ»

Από τη συζήτηση για το πού πρέπει να κατευθύνονται οι δημόσιοι πόροι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε στο τι μπορούν να φέρουν στη χώρα οι νέες επενδύσεις: επιχειρήσεις, ερευνητικές δραστηριότητες και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

«Το μήνυμα είναι μείνε εδώ , όχι έλα εδώ», είπε, αναφερόμενος στο ενδιαφέρον που διαπίστωσε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Καλιφόρνια.

«Είδα ένα μεγάλο ενδιαφέρον από ξένες εταιρείες να αναπτύξουν υποδομές στη χώρα μας. Έχουμε τις υποδομές, έχουμε και το ταλέντο. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό», ανέφερε.

Έβαλε, πάντως, όρια στις ελληνικές φιλοδοξίες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει να ανταγωνιστεί τους αμερικανικούς κολοσσούς στην ανάπτυξη των πλέον προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι η αξιοποίηση του «Δαίδαλου» από ερευνητές και επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων εφαρμογών.

Την Πέμπτη η ψήφιση του πλαισίου για τα παιδιά και τα social media

Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης νέα νομοθετική παρέμβαση για την προστασία των ανηλίκων από τους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα ψηφίσουμε την προσεχή Πέμπτη ίσως το πιο προχωρημένο πλαίσιο προστασίας των παιδιών μας από τους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που μόνο ενδιαφέρον έχουν να τα κρατάνε κολλημένα στις οθόνες των κινητών», ανέφερε.

«Θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία η Ελλάδα θέλει και επιθυμεί να είναι πρωταγωνίστρια», πρόσθεσε.

Η προειδοποίηση για την τεχνολογική εξάρτηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το ζήτημα της τεχνολογικής αυτονομίας της χώρας, εξηγώντας τους κινδύνους που συνεπάγεται η εξάρτηση από υπολογιστικές υποδομές τρίτων.

«Αν δεν επενδύσουμε εμείς οι ίδιοι στις δικές μας υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, είμαστε εκτεθειμένοι στην επιθυμία κάποιου να μας κόψει την πρόσβαση σε υπολογιστική δύναμη», προειδοποίησε, αναφερόμενος στις πιθανές συνέπειες για το κράτος και τις υπηρεσίες του.

Χαρακτήρισε τη διαδρομή της Ελλάδας «από την καθυστέρηση στην πρωτοπορία» εξαιρετικά συναρπαστική, επισημαίνοντας ότι ο «Δαίδαλος» εντάσσεται σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών που μπορούν να αξιοποιηθούν από την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα.

Από τις πυρκαγιές μέχρι την εθνική άμυνα

Αναφερόμενος στις πρακτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, ο Πρωθυπουργός έφερε ως παράδειγμα τα drones που επιτηρούν δασικές περιοχές και χρησιμοποιούν αλγορίθμους για να ξεχωρίζουν μια πραγματική εστία φωτιάς από τη σκόνη που σηκώνει ένα διερχόμενο φορτηγό.

«Θα βρούμε μοντέλα που προβλέπουν με ακρίβεια πώς θα κινηθεί μια φωτιά», ανέφερε.

Εκτίμησε ακόμη ότι πολλές από τις νεοφυείς επιχειρήσεις που θα επιδιώξουν πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ του «Δαίδαλου» θα προέρχονται από τον τομέα της άμυνας.

«Θα υπάρχουν πολλοί κυματισμοί από την τεχνητή νοημοσύνη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, τέλος, στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην καθημερινότητα.

«Μπορεί να λέμε ότι αυτή η θάλασσα δεν έχει κυματισμούς, γιατί το δάπεδο προφανώς είναι επίπεδο. Αλλά θα υπάρχουν πολλοί κυματισμοί από την τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε.

Όπως υπογράμμισε, οι χώρες που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της τεχνολογίας και να ελέγξουν τις αρνητικές επιπτώσεις της θα είναι εκείνες που θα διακριθούν τα επόμενα χρόνια.