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Κλιμάκωσε τη μετωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες μετά τη σφοδρή απάντηση που είχε δώσει από τον Alpha στον χαρακτηρισμό του ως «αρχιερέα της διαφθοράς» από τον πρώην πρωθυπουργό. Από την εκδήλωση για τα δύο χρόνια λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), εξαπέλυσε νέες αιχμές για τις αποφυλακίσεις και τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες επί προηγούμενων κυβερνήσεων, καταλογίζοντας υποκρισία σε όσους επικρίνουν την κυβέρνηση για τις υποθέσεις διαφθοράς που αποκαλύπτονται.

«Είναι υποκριτές όσοι αναρωτιούνται πώς και γιατί έχουμε όλες αυτές τις πρόσφατες σαρωτικές αποκαλύψεις», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «είδηση δεν είναι ότι υπάρχει παρανομία, αλλά ότι αυτή αποκαλύπτεται και διώκεται με τρόπο οργανωμένο».

Ακολούθησαν οι αιχμές για την ποινική πολιτική προηγούμενων κυβερνήσεων: «Άλλοι νόμοι άλλων κυβερνήσεων αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους και άλλαζαν τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές, εμείς προωθούμε ρυθμίσεις που τους συλλαμβάνουν, αυστηροποιώντας τις ποινές».

Υπενθυμίζοντας ότι η αντιπολίτευση καταψήφισε τη μεταρρύθμιση για τη συγκρότηση της ΔΑΟΕ, κατέληξε: «Δεν είμαστε, συνεπώς, “όλοι ίδιοι” και αυτό αναγνωρίζεται».

«Παράσιτα» στο Δημόσιο – Προειδοποίηση για αποπομπές

Αυστηρό μήνυμα έστειλε και προς τους επίορκους δημόσιους υπαλλήλους, τονίζοντας ότι η «Νομιμότητα Παντού» αποτελεί μια πολυεπίπεδη προσπάθεια αντιμετώπισης κάθε είδους «παρασίτων», ακόμη και μέσα στον κρατικό μηχανισμό, όπως στις Πολεοδομίες.

«Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρεθούν να “βάζουν πλάτη” σε κυκλώματα, δεν έχουν θέση στη Διοίκηση. Θα εντοπιστούν, θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και θα αποπεμφθούν», προειδοποίησε, ξεκαθαρίζοντας ότι «κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν είναι ισχυρότερο από την Πολιτεία».

Οι 259 συμμορίες και το «Νομιμότητα Παντού»

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό της ΔΑΟΕ, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσα σε 24 μήνες η υπηρεσία χειρίστηκε 1.510 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, απέδωσε κατηγορίες σε 5.454 πρόσωπα και εξάρθρωσε 259 εγκληματικές οργανώσεις.

Πρόκειται για κυκλώματα παράνομων καυσίμων, λαθρεμπορίου τσιγάρων και διασυνοριακού εγκλήματος, αλλά και δίκτυα που δρούσαν σε εφορίες, πολεοδομίες και φυλακές.

Όπως επισήμανε, το «Νομιμότητα Παντού» έχει μετατραπεί σε καθημερινή μάχη, με στόχο την «ολική επαναφορά» του νόμου απέναντι στην αυθαιρεσία.

«Για πρώτη φορά, η αστυνομική έρευνα, η φορολογική διασταύρωση, ο κρίσιμος ρόλος της ΑΑΔΕ και η δικαστική συνδρομή λειτουργούν ως ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα», σημείωσε, κάνοντας λόγο για κλείσιμο κάθε «χαραμάδας» ασυλίας.

Πάνω από 2,2 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή

Στην οικονομική διάσταση της καταπολέμησης της παρανομίας στάθηκε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι μόνο από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής εξασφαλίζονται περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ ετησίως για το 2025, με προοπτική ακόμη μεγαλύτερου ποσού το 2026.

«Αυτό απαιτούν οι συνεπείς φορολογούμενοι», ανέφερε, συνδέοντας τα πρόσθετα έσοδα με τη δυνατότητα ενίσχυσης της Υγείας, της Παιδείας, της Άμυνας και της Πολιτικής Προστασίας.