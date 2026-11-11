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Τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται σε κρίσιμους τομείς, από την ενέργεια και τις υποδομές έως την τεχνολογία και την άμυνα, παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε εκπροσώπους μεγάλων κρατικών επενδυτικών ταμείων από όλο τον κόσμο.

Μιλώντας στην ετήσια συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), που πραγματοποιείται στην Αθήνα, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν σταθερό και ανταγωνιστικό προορισμό για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, έχοντας αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι πριν από μία δεκαετία η χώρα βρισκόταν υπό καθεστώς μνημονίων, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί, ιδιαίτερα τα τελευταία επτά χρόνια, δεν περιορίζεται στην ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά συνοδεύεται από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των θεσμών.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη και στο ΝΑΤΟ ως παράγοντα σταθερότητας και προβλεψιμότητας, τονίζοντας ότι, σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, η χώρα μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές ασφάλεια και πρόσβαση σε σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες.

Το προσκλητήριο στους επενδυτές και οι νέες επενδυτικές πλατφόρμες

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους εκπροσώπους των κρατικών επενδυτικών ταμείων να εξετάσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει σήμερα η ελληνική οικονομία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ολοκληρωμένων επενδυτικών σχημάτων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Όπως εξήγησε, η επιδίωξη δεν είναι να κατευθυνθούν ξένα κεφάλαια αποκλειστικά σε μεμονωμένα έργα, αλλά να αναπτυχθούν ευρύτερες επενδυτικές πλατφόρμες, οι οποίες θα συνδυάζουν υποδομές, περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογικές εφαρμογές και υπηρεσίες.

Στους τομείς με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης συμπεριέλαβε την ενέργεια και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τα data centers, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη μεταποίηση, την αγροδιατροφή και τον τουρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ενέργεια: Από τις εισαγωγές ηλεκτρισμού στις εξαγωγές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας, παρουσιάζοντας τις επενδύσεις που υλοποιούνται για την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων και την ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων και συστημάτων αποθήκευσης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα έχει μετατραπεί από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, εξέλιξη την οποία απέδωσε στη σημαντική αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ενεργειακή στρατηγική δεν περιορίζεται στις ΑΠΕ, καθώς η χώρα συνεχίζει να εξετάζει τις δυνατότητες αξιοποίησης εγχώριων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην προώθηση ερευνών για υδρογονάνθρακες, για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερις δεκαετίες, παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ως πρόσθετο πεδίο επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Τουρισμός υψηλής αξίας και αμυντικές επενδύσεις 28 δισ. ευρώ

Σημαντικό μέρος της παρέμβασής του αφιερώθηκε και στον τουρισμό, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι η Ελλάδα υποδέχεται πλέον περισσότερους από 45 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Όπως ανέφερε, το ζητούμενο για την επόμενη περίοδο δεν είναι μόνο η περαιτέρω αύξηση των αφίξεων, αλλά κυρίως η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία.

Αναφερόμενος στον τομέα της άμυνας, παρουσίασε το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο προβλέπει δαπάνες ύψους 28 δισ. ευρώ σε βάθος δωδεκαετίας.

Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές δυνατότητες, ιδιαίτερα για νεοφυείς εταιρείες που αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές στον αμυντικό τομέα.

Στις εργασίες της διοργάνωσης αναμένεται να συμμετάσχει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

IFSWF: Στην Αθήνα οι διαχειριστές κρατικών κεφαλαίων τρισεκατομμυρίων

Το International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) αποτελεί διεθνή οργανισμό που συγκεντρώνει κρατικά επενδυτικά ταμεία, τα οποία διαχειρίζονται δημόσια κεφάλαια και πραγματοποιούν τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικά προϊόντα, υποδομές και άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Τα μέλη του διαχειρίζονται συνολικά περιουσιακά στοιχεία αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διοργάνωση για τις χώρες που επιδιώκουν την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων.

Η 18η ετήσια συνάντηση του IFSWF φιλοξενείται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 προέδρων και ανώτατων στελεχών κρατικών επενδυτικών ταμείων.

Κεντρικό θέμα των φετινών εργασιών είναι το «Sovereign Capital in a Contested World», με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους στις γεωπολιτικές εντάσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.