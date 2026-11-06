Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την ανάγκη να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην επίτευξη των ευρωπαϊκών κλιματικών στόχων και στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη, Βόπκε Χούκστρα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η αύξηση του κόστους της ενέργειας προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, στη βιομηχανία και στην ευρωπαϊκή ναυτιλία, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λάβει υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επανεξέταση του ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), καθώς και στις επιπτώσεις που έχει η ενεργειακή κρίση στον σχεδιασμό για το ETS2.

«Η πρόκληση που καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε είναι να βρούμε μια ισορροπία ώστε να προχωρήσουμε στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας για το κλίμα, προσφέροντας όμως ταυτόχρονα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μας το αναγκαίο επίπεδο στήριξης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημείωσε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα απασχολεί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επισημαίνοντας πως μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων επικρατεί η αντίληψη ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης επίγνωση των οικονομικών πιέσεων, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση παραταθεί.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στην πράσινη μετάβαση, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να συμβάλει στη μείωση των τιμών.

«Όσο περισσότερο επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι τιμές της ενέργειας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ελληνική κοινωνία αρχίζει να αντιλαμβάνεται τα οφέλη αυτής της πολιτικής.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βόπκε Χούκστρα εξήρε την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα στην ενεργειακή μετάβαση.

Ο κ. Χούκστρα επισήμανε ότι βασική ευρωπαϊκή προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας, σε συνδυασμό με την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

«Ο μεγάλος στόχος στην Ευρώπη είναι πώς θα διασφαλίσουμε ότι η κλιματική ανταγωνιστικότητα και η ενεργειακή ανεξαρτησία θα συμβαδίσουν πολύ περισσότερο», σημείωσε.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στις συναντήσεις που είχε με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την οικονομική και ενεργειακή πορεία της Ελλάδας.