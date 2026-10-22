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Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027. O Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρθηκε στο γεγονός λέγοντας ότι «Σήμερα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media».

Ξεκινώντας το βίντεο με τη φράση «ένα τελευταίο βίντεο και το κλείνω», ο κ. Μητσοτάκης εξηγεί πως «όταν το ατελείωτο σκρολάρισμα στερεί από ένα παιδί ύπνο, δυνατότητα συγκέντρωσης, χρόνο με φίλους κάθε γονιός οφείλει να παρέμβει κι εμείς ως πολιτεία να σταθούμε δίπλα του».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

«Σήμερα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media. Προβλέπει πρόσβαση από τα 15 έτη με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2027» συνεχίζει ο πρωθυπουργός ο οποίος στη συνέχεια στέλνει μήνυμα στα παιδιά, τους γονείς αλλά και τις εταιρείες των social media.

«Για τα παιδιά: θέλω να έχετε περισσότερο χρόνο και χώρο για όσα σας κάνουν πραγματικά χαρούμενους χωρίς την πίεση να είστε διαρκώς online. Το μέτρο αφορά τα social media και όχι γενικά τη χρήση του κινητού ή άλλες εφαρμογές

Στους γονείς: ξέρω ότι είναι δύσκολο να παλεύετε μόνοι σας με αλγόριθμους που είναι σχεδιασμένοι για να κρατάνε τα παιδιά κολλημένα στην οθόνη. Ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε και να σας στηρίξουμε

Και στις πλατφόρμες: έχετε ευθύνη να ελέγχετε αξιόπιστα την ηλικία των χρηστών με πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας Και έχετε 2,5 μήνες μπροστά σας για να το κάνετε».

«Πίεσα και πέτυχα κοινή ευρωπαϊκή δράση και συνεχίζουμε. Η προστασία των παιδιών χρειάζεται κανόνες αλλά και εταιρείες που αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους» συμπληρώνει ο κ. Μητσοτάκης και καταλήγει στο βίντεό του: «Και τώρα μπορείτε να αφήσετε λίγο το κινητό κι εγώ μαζί σας».

Ποια παιδιά αφορά η απαγόρευση

Το νομοσχέδιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα τα 15 έτη, προβλέποντας ειδικό τρόπο υπολογισμού της ηλικίας.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που συνοδεύουν τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τις ανάγκες εφαρμογής της διάταξης ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του αντίστοιχου έτους.

Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο περιορισμός θα αφορά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2013 και αργότερα. Αντίθετα, όσοι έχουν γεννηθεί το 2012 θα θεωρούνται ότι πληρούν το ηλικιακό όριο, ακόμη και αν τα πραγματικά 15α γενέθλιά τους είναι αργότερα μέσα στη χρονιά.

Αντίστοιχα, τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2013 θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση από την 1η Ιανουαρίου 2028, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή στη σχετική διάταξη.

Τι θα γίνει με τους λογαριασμούς που υπάρχουν ήδη

Η έναρξη ισχύος της ρύθμισης δεν θα αφορά αποκλειστικά τους νέους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό ενημερωτικό υλικό, δεν προβλέπεται εξαίρεση για λογαριασμούς που έχουν δημιουργηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2027. Επομένως, οι πλατφόρμες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση των χρηστών συμμορφώνεται με το νέο ηλικιακό όριο, ανεξάρτητα από το πότε δημιουργήθηκε ο λογαριασμός τους.

Παράλληλα, το ελληνικό σχέδιο δεν προβλέπει δυνατότητα παράκαμψης του ορίου μέσω γονικής συναίνεσης ούτε ειδικούς περιορισμένους λογαριασμούς για παιδιά 13 και 14 ετών.

Πώς θα γίνεται ο έλεγχος ηλικίας – Ο ρόλος του Kids Wallet

Η ευθύνη για την εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού θα ανήκει πρωτίστως στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν αξιόπιστες και αναλογικές μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας, καθώς η απλή συμπλήρωση μιας ημερομηνίας γέννησης δεν θεωρείται επαρκής μηχανισμός ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν το Kids Wallet και το Gov.gr Wallet, χωρίς ωστόσο να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση συγκεκριμένης εφαρμογής.

Η βασική αρχή είναι ότι η πλατφόρμα θα λαμβάνει την απαραίτητη επιβεβαίωση πως ο χρήστης πληροί το ηλικιακό όριο, χωρίς να απαιτείται να γνωρίζει το ονοματεπώνυμο, την ακριβή ημερομηνία γέννησης ή άλλα περιττά προσωπικά δεδομένα.