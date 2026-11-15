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Σύσκεψη με έξι δημάρχους του Βόρειου Τομέα Αθηνών θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα στις 13:00 στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με επίκεντρο τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει για τον καθορισμό των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης.

Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά την κοινή επιστολή που απέστειλαν οι δήμαρχοι στην κυβέρνηση, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για τον προτεινόμενο πολεοδομικό σχεδιασμό και τις πιθανές επιπτώσεις του στις περιοχές τους.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα βρεθούν οι δήμαρχοι Κηφισιάς, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου – Χολαργού, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου, οι οποίοι αμφισβητούν τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέχθηκαν οι περιοχές που προορίζονται να υποδεχθούν μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν στην επιστολή τους, η διαδικασία καθορισμού των συγκεκριμένων ζωνών παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες, καθώς, όπως υποστηρίζουν, δεν συνοδεύεται από την απαραίτητη τεκμηρίωση για την καταλληλότητα των προτεινόμενων περιοχών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στις υφιστάμενες πιέσεις που δέχονται οι τοπικές υποδομές, σημειώνοντας ότι το οδικό δίκτυο, τα συστήματα αποχέτευσης και απορροής ομβρίων, αλλά και οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης έχουν ήδη φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Οι έξι δήμαρχοι προειδοποιούν ότι η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας ενδέχεται να επιδεινώσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα και να επιβαρύνει περαιτέρω τις δημόσιες υποδομές, με άμεσες συνέπειες στην ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων.