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Ανάπτυξη με ρυθμό τουλάχιστον διπλάσιο από εκείνον της ευρωζώνης, περισσότερες επενδύσεις και ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος βάζει στο επίκεντρο του σχεδιασμού του για την επόμενη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο πρωθυπουργός περιγράφει το «νέο συμβόλαιο» που προτείνει στους πολίτες ενόψει των εκλογών του 2027, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η βελτίωση των οικονομικών δεικτών δεν έχει περάσει ακόμη στον βαθμό που επιθυμεί στην καθημερινότητα των Ελλήνων.

«Σε μακροοικονομικό επίπεδο έχουμε εξαιρετικές επιδόσεις, θέλω αυτό να μετουσιωθεί σε καλύτερη ζωή για τους απλούς πολίτες», αναφέρει χαρακτηριστικά, για να παραδεχθεί αμέσως μετά ότι «δεν είμαστε εκεί όπου θέλω να είμαστε».

Την ίδια ώρα, εμφανίζεται βέβαιος ότι οι διεθνείς αναταράξεις, η ενεργειακή κρίση και οι πληθωριστικές πιέσεις δεν θα ανατρέψουν την οικονομική πορεία της χώρας. «Όχι, δεν θα μας βγάλουν από την πορεία μας, αλλά θα μας δυσκολέψουν», τονίζει, διαβεβαιώνοντας ότι η δημοσιονομική ισορροπία θα διατηρηθεί. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι ο πληθωρισμός έχει μεγάλο πολιτικό κόστος, ενώ δεν αποκλείει πρόσθετες δυσκολίες εφόσον επιδεινωθεί η διεθνής κατάσταση.

Το συμβόλαιο του 2027

Με τις εκλογές του 2027 στον ορίζοντα, ο πρωθυπουργός συνδέει τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης με την αύξηση των μισθών και τη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης, θέτοντας ως στόχο η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με τουλάχιστον διπλάσια ταχύτητα από την υπόλοιπη ευρωζώνη.

«Αυτό που προτείνω στον ελληνικό λαό είναι ένα είδος νέου συμβολαίου», επισημαίνει, εξηγώντας ότι η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, με κινητήρια δύναμη τις επενδύσεις, αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση των εισοδημάτων.

Το νέο αυτό συμβόλαιο, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρέπει να στηρίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, στη λογοδοσία και στην υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Με αυτή την αφορμή ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ, την οποία κατηγορεί ότι υποσχέθηκε μαγικές λύσεις, οδήγησε τη χώρα στα πρόθυρα της καταστροφής και παρέτεινε αχρείαστα την οικονομική κρίση κατά τέσσερα χρόνια.

Στο ίδιο πλαίσιο δίνει και το πολιτικό στίγμα της επόμενης αναμέτρησης, υποστηρίζοντας ότι «το πραγματικό δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι ανάμεσα στη ρεαλιστική ελπίδα και στους πειραματισμούς», σε μια περίοδο που, όπως σημειώνει, η σταθερότητα είναι απαραίτητη.

Η μάχη των εισοδημάτων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι οι μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν σχετικά χαμηλοί, παρά τη σημαντική αύξησή τους την τελευταία επταετία. Επισημαίνει μάλιστα ότι η άνοδος των τιμών έχει περιορίσει αισθητά το όφελος αυτών των αυξήσεων για τους εργαζομένους.

«Η κρίση του κόστους ζωής είναι πολύ πραγματική, αποτελεί την πρώτη ανησυχία των Ελλήνων», αναφέρει, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει μαγική λύση.

Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει πλέον τα δημοσιονομικά περιθώρια για στοχευμένη εισοδηματική στήριξη και περαιτέρω μειώσεις φόρων, χωρίς να επιστρέψει σε πολιτικές λιτότητας. Πρόκειται, όπως εξηγεί, για ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αναγκάζονται να περιορίσουν τις δαπάνες τους.

Πέρα από τον τουρισμό

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώνεται και στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας, με τον πρωθυπουργό να επιμένει ότι η ελληνική οικονομία δεν στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό και στα ακίνητα.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αγροδιατροφή, η φαρμακοβιομηχανία, η εφοδιαστική αλυσίδα, η ναυτιλία και η τεχνολογία βρίσκονται, σύμφωνα με τον ίδιο, στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, διευρύνοντας τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας πέρα από τους παραδοσιακούς της τομείς.

Το μήνυμα των αγορών

Ο πρωθυπουργός στέκεται ιδιαίτερα στη μεταστροφή της εικόνας της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, επτάμισι χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Υπενθυμίζει ότι η χώρα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα, μειώνει το χρέος της με τον ταχύτερο ρυθμό μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και προσελκύει σημαντικές ξένες επενδύσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο κόστος δανεισμού, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με χαμηλότερο επιτόκιο από τέσσερις από τις επτά χώρες του G7, παρά την αναταραχή στις αγορές ομολόγων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αναφορά του στη Γαλλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμά ότι η επόμενη γαλλική κυβέρνηση θα χρειαστεί να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, προειδοποιώντας ότι οι αγορές είναι αμείλικτες απέναντι στις χώρες που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Μάλιστα, σημειώνει ότι, όταν μια κυβέρνηση αναγκάζεται να λάβει μέτρα λιτότητας, είναι προτιμότερο να το κάνει στην αρχή της θητείας της, καθώς οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες είναι επώδυνες.

Για την Ελλάδα, πάντως, ο πρωθυπουργός καθιστά σαφές ότι η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει βασική προτεραιότητα, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται δύσκολες αποφάσεις ή την απόρριψη αιτημάτων για πρόσθετες παροχές. Όπως εξηγεί, στόχος του είναι η επόμενη γενιά να κληρονομήσει μικρότερο βάρος χρέους.

«Έχουμε πλέον γνώση και πιστεύω ότι δεν θα επιστρέψουμε ποτέ σε μια περίοδο όπου δανειζόμαστε πέρα από τις δυνατότητές μας», τονίζει, χαρακτηρίζοντας τη διατήρηση αυτής της πορείας προσωπική του δέσμευση.