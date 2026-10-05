Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Παρά το γεγονός ότι ο εορτασμός των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας σπανίως ήταν μείζον γεγονός, σε αντίθεση με την 3η του Σεπτέμβρη που έχει κατοχυρωθεί από το ΠΑΣΟΚ, εντούτοις τα τελευταία χρόνια η ηγεσία του κόμματος επενδύει σε αυτό το event ως εργαλείο συσπείρωσης και «ψυχικής ανάτασης» του κομματικού κοινού. Αυτό συνέβη στα 50 της ΝΔ που γιορτάστηκαν στη Ρηγίλλης, μπροστά στα ιστορικά γραφεία του κόμματος, υπό τους ήχους των τραγουδιών της «Γαλάζιας Γενιάς». Το «Μύρισε θυμάρι και βασιλικός», μεταξύ άλλων, λογικά θα ακούγεται και σήμερα το απόγευμα, στο παλαιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, όπου η ΝΔ θα γιορτάσει τα 52 της χρόνια με ένα κανονικό κομματικό πάρτι.

Οι γαλάζιοι ιθύνοντες εκτιμούν ότι ο χώρος που είναι ευρύς θα γεμίσει με περίπου 2-3.000 άτομα. Ο αριθμός δεν είναι ούτε σπουδαίος, ούτε όμως αμελητέος. Η γιορτή διοργανώνεται σε μια καθημερινή, εργάσιμη ημέρα, ενώ η ΝΔ είναι ίσως από τα λίγα κόμματα που μπορούν να κάνουν αποτελεσματική κινητοποίηση του μηχανισμού. Παρά το εορταστικό κλίμα, δεν είναι μυστικό ότι στο εσωτερικό του κόμματος επικρατεί μια κάποια… ψύχρα. Δεν είναι που το κόμμα μεγαλώνει ηλικιακά και μαζί έρχονται τα άγχη του γήρατος, είναι που οι εκλογές πλησιάζουν, ο χειμώνας που προδιαγράφεται δύσκολος ξεκινά και η εσωτερική συνοχή δοκιμάζεται δια της πλαγιοκόπησης του Αντώνη Σαμαρά και της εμφανούς αποστασιοποίησης του Κώστα Καραμανλή που αποφεύγει να δώσει το παρών σε κάθε πιθανό κομματικό event.

Τα κομματικά γενέθλια θα έχουν ως κεντρικό ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ οι ιθύνοντες της ΝΔ έχουν ετοιμάσει διάφορα happenings: σε οθόνες θα προβάλλονται ψηφιοποιημένες αφίσες από τις καμπάνιες του κόμματος και ιστορικά πρωτοσέλιδα από τις εκλογικές νίκες και τις στιγμές της παράταξης, σε άλλες οθόνες θα προβάλλεται έκθεση φωτογραφίες από τη διαδρομή του κόμματος, ενώ θα υπάρχουν και διαδραστικά events. Από κουίζ για την ιστορία της ΝΔ, μπασκέτες, αλλά ένα ειδικά διαμορφωμένο booth για να μπορούν οι φίλοι του κόμματος να φωτογραφηθούν με τα εμβλήματα και τα σήματα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στην κεντρική αφίσα για την προώθηση του event που εμφανίστηκε στα social media, αλλά και στο επετειακό βίντεο που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, δεσπόζουσα θέση είχε ο πυρσός που επισήμως καθιερώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80, αλλά ανεπισήμως ήταν το κομματικό έμβλημα από τα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Νέα Δημοκρατία (@neademokratia)

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr