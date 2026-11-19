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Νέα πολιτική εξέλιξη στο ΠΑΣΟΚ, με τον βουλευτή Χαλκιδικής, Απόστολο Πάνα, να γνωστοποιεί την απόφασή του να αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, επιλέγοντας μάλιστα το βήμα της Βουλής για τη σχετική ανακοίνωση.

Η κίνηση έγινε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ολομέλειας για την εξέταση νομοσχεδίου, προκαλώντας αιφνιδιασμό λόγω του χρόνου και του τρόπου με τον οποίο δημοσιοποιήθηκε. Ο βουλευτής ξεκαθάρισε από την αρχή της τοποθέτησής του ότι η παρέμβασή του δεν περιοριζόταν στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, αλλά συνδεόταν με την ευρύτερη πολιτική συγκυρία.

Ο βουλευτής Χαλκιδικής υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη στρατηγική περιορίζει τις δυνατότητες σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων και αυξάνει τον κίνδυνο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης, με αναφορές στην ανάγκη συνεργασιών και διαλόγου μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων του χώρου, δείχνοντας προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. «Ζήτησα τον λόγο σήμερα αλλά γιατί θεωρώ ότι είμαστε σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία που απαιτεί καθαρές θέσεις και αποφάσεις ευθύνης. Το ΠΑΣΟΚ επί 20 χρόνια ήταν το πολιτικό μου σπίτι. Βρέθηκα στην πρώτη γραμμή και τιμώ αυτή την διαδρομή και τους ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύτηκα. Η πολιτική δεν μπορεί να γίνεται με το παρελθόν. Απαιτεί θάρρος, να κοιτάς μπροστά» είπε ο κ. Πάνας.

Η κριτική στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

Στη συνέχεια, ο βουλευτής αναφέρθηκε στις διαφωνίες του με τη σημερινή πολιτική κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι οι επιλογές και οι χειρισμοί της ηγεσίας δεν συμβάλλουν στη διεύρυνση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου.

«Πάλεψα για τον στρατηγικό στόχο να γίνει ισχυρή η δημοκρατική παράταξη. Δεν κρύφτηκα. Οι διαφωνίες μου με την σημερινή πολιτική κατεύθυνση της ηγεσίας ΠΑΣΟΚ είναι ουσιαστικές. Αφορούν την στρατηγική του προοδευτικού χώρου. Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται μεγάλη προοδευτική παράταξη με σαφή ταυτότητα και κοινωνική αναφορά και πραγματική προοπτική διακυβέρνησης. Η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων απαιτεί ειλικρινή διάλογο προγραμματικές συγκλίσεις και πολιτικές υπερβάσεις. Οι επιλογές και χειρισμοί της σημερινής ηγεσίας δεν συμβάλλουν στην αναγκαία διεύρυνση και ενότητα. Περιορίζουν τη δυνατότητα σύγκλισης και οδηγούν σε λογική αντιπαράθεσης με δυνάμεις που θα έπρεπε να επιδιώκεται το μίνιμουμ ο διάλογος. Γιατί ο ιδεολογικός και πολιτικός μας αντίπαλος είναι η ΝΔ και τα πραγματικά προβλήματα. Εδώ είναι μεγάλο ερώτημα: με ποιους προχωράμε και ποιους αφήνουμε πίσω. Η μεγάλη μάχη για τον προοδευτικό χώρο δεν μπορεί να είναι αποδοχή της 2ης θέσεις. Δεν μπορεί να συμβιβαζόμαστε με τη λογική του ασφαλούς συμπληρώματος ή της στατιστικής αύξησης της μιάμισης μονάδας. Όταν εξαντλούνται οι δυνατότητες πολιτικής αλλαγής ανοίγει ο δρόμος για κυβερνητικές συνεργασίες που μπορεί να μην αποτελούν συνειδητή επιλογή αλλά προκύπτουν ως ανάγκη και διέξοδο σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Και τότε ο κίνδυνος 3ης θητείας της ΝΔ είναι μπροστά μας. Άρα μια μεγάλη προοδευτική δύναμη δεν αποτελεί εσωκομματική φιλοδοξία αλλά μεγάλη ανάγκη». Ο κ. Πάνας υποστήριξε ότι η προοπτική του προοδευτικού χώρου δεν μπορεί να περιοριστεί στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης ή σε μια περιορισμένη εκλογική ενίσχυση. Όπως ανέφερε, όταν δεν διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για πολιτική αλλαγή, οι κυβερνητικές συνεργασίες μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα ανάγκης και διεξόδου από ένα πολιτικό αδιέξοδο.

Η ανακοίνωση για την παραίτηση από τη Βουλή

Αναφερόμενος στην απόφασή του, ο Απόστολος Πάνας είπε ότι θα μπορούσε να επιλέξει τη σιωπή και να παραμείνει στη θέση του, ωστόσο αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη διαφωνία του και να αποχωρήσει. «θα μπορούσα να επιλέξω σιωπή και να μείνω στην ασφάλεια πολιτικής μου θέσης. Θα στεναχωρήσω κάποιους, ειδικότερα φίλους μου, θέλω να τους πω ότι αυτό ήταν το τελευταίο που ήθελα να κάνω στη διαδρομή μου μέσα στην παράταξη. Κρατώ μέσα μου όσα με πλήγωσαν. Γι’ αυτό ανακοινώνω στο σώμα την απόφαση μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Θα παραδώσω τις επόμενες μέρες τυπικά την παραίτηση μου. Η παραίτηση μου από τη βουλή δεν σημαίνει παραίτηση από πολιτική. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ οι πολιτικές διαφορές δεν αναιρούν τον θεσμικό σεβασμό που τον είχα πάντοτε». Ο βουλευτής διευκρίνισε ότι η παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα δεν σημαίνει αποχώρηση από την πολιτική. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι οι πολιτικές διαφορές δεν αναιρούν τον θεσμικό σεβασμό που, όπως είπε, του είχε πάντοτε.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Καταλαβαίνουμε τον πανικό των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα που σήμερα βρίσκονται σε θέση απολογίας για τις πολιτικές τους επιλογές πριμοδότησης της ασυδοσίας των funds.

Κανένας αντιπερισπασμός, όμως, δεν μπορεί να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση.

Η πολιτική αλλαγή που μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται για να μπει τέλος στην καταστροφική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, θα γίνει πράξη. Με αυτούς που έχουν την αυτονομία και μπορούν να συγκρουστούν με τα καρτέλ, τα funds, τη διαφθορά και τη θεσμική παρακμή.

Όσοι ψάχνουν τη δική τους πολιτική ταυτότητα στην υποστήριξη της ασυδοσίας των servicers και του νόμου Κατρούγκαλου, θα κριθούν.

Συνεχίζουμε ακλόνητα και αδιαπραγμάτευτα την πορεία μας με την εμπιστοσύνη των πολιτών, που ξέρουν σε ποια όχθη είναι το ΠΑΣΟΚ και ποιου τα συμφέροντα υπηρετεί.

Ο κ. Πάνας ελπίζουμε να μην έχει γίνει μέρος σχεδίου υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής αλλαγής.