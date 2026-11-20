Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςAdd Newmoney.gr on Google
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Γιώργος Ψυχογιός που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε ανεξαρτητοποιηθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ψυχογιός οδεύει προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα.
Η επιστολή παραίτησης του κ. Ψυχογιού:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,
Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Κορινθίας.
Με τιμή,
Γεώργιος Ψυχογιός
Βουλευτής Κορινθίας»
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.