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Η στρατηγική, οι προτεραιότητες και η «εικόνα» του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές μπαίνουν στο τραπέζι του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, που θα συνεδριάσει αύριο το μεσημέρι με φόντο και τα πρόσφατα γκάλοπ.

Μετά από τη ΔΕΘ η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αξιοποιήσει τη μικρή άνοδο στις δημοσκοπήσεις για να κινητοποιήσει ανά την επικράτεια τον κομματικό μηχανισμό, με περιοδείες και δράσεις σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Η Αττική, η πολυπληθέστερη περιφέρεια, παραμένει το μεγάλο στοίχημα, καθώς μόνο αν το ΠΑΣΟΚ ανακάμψει αισθητά στο λεκανοπέδιο θα καταφέρει να «κλειδώσει» σημαντική άνοδο και στο πανελλαδικό ποσοστό. Μέσα στο Νοέμβριο υπολογίζουν ότι θα έχουν έτοιμο το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοδελτίων, ώστε οι λίστες με τους υποψήφιους βουλευτές να παρουσιαστούν στην ειδική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ή του Εθνικού Συμβουλίου, όπου συμμετέχουν και τα στελέχη των περιφερειακών συμβουλίων.

Κορυφαία στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου υποστηρίζουν ότι βασική προτεραιότητα στην στρατηγική στόχευση του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η ανάδειξη του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος, από τους νυν και τους υποψήφιους βουλευτές σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Λόγω και της συζήτησης στη βουλή για τον προϋπολογισμό του 2027, τονίζουν δε, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να «επιστρέψει» στη μάχη εναντίον της ακρίβειας και να επιμείνει στη θέση του για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Το γεγονός ότι καταγράφηκαν κέρδη από την ανάδειξη του προγράμματος στη φετινή ΔΕΘ αποτελεί για τα περισσότερα στελέχη μια σοβαρή ένδειξη για την κατεύθυνση της προεκλογικής μάχης του κόμματος- διεκδικούν δηλαδή μεγαλύτερη ένταση για την ανάδειξη της προγραμματικής ατζέντας, η οποία εκ των πραγμάτων κρίνεται και συγκρίνεται με τον προγραμματικό λόγο των άλλων κομμάτων τη αντιπολίτευσης, όπως και της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ ωστόσο διατηρούν την άποψη ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση η διαρκής αντιπαράθεση με το κόμμα Τσίπρα και άλλα θεωρούν επιβεβλημένη την αναμέτρηση αλλά στο προγραμματικό πεδίο. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα στελέχη συμφωνούν με την καθημερινή επίθεση στην κυβέρνηση για τις επιλογές της στα πεδία που ενδιαφέρουν πρωτίστως τους πολίτες.

Στα σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών η απάντηση που δίνουν είναι η απόφαση για την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ κι ότι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, ή θα είναι πρώτο κόμμα αλλά όχι αυτοδύναμη η ΝΔ και θα κάνει κυβέρνηση με κάποιο κόμμα από τη δεξιά πολυκατοικία, είτε θα είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ και θα συγκροτήσει μια προοδευτική κυβέρνηση σε προγραμματική βάση. Ο Χάρης Δούκας μιλώντας στο Action 24 για τα μετεκλογικά σενάρια απέρριψε για άλλη μια φορά τη συνεργασία με τη ΝΔ, θυμίζοντας την απόφαση του περασμένου Μαρτίου: «Υπάρχει απόφαση συνεδρίου, με το ομόφωνο “όχι”. Το έχει πει ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το λένε πια όλα τα στελέχη, νομίζω με μία φωνή. Ας το καταλάβουν και στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ. Εμείς θέλουμε πολιτική αλλαγή με οποιεσδήποτε, συνθήκες. Δεν μπορεί να συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες πολιτική αλλαγή, όχι συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, το έχουμε πάρει απόφαση ομόφωνη. Το έχει πει ο πρόεδρος, όλα τα στελέχη. Δεν υπάρχει κάποιο στέλεχος που έχει πει κάτι διαφορετικό. Αυτό και θα γίνει, να το καταλάβουν στη Νέα Δημοκρατία».