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Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο Φίλιππος Τσαλίδης, πρώην βουλευτής Ξάνθης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Ο πρώην βουλευτής έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (26/11) στην Αθήνα, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με το xanthinews.gr.

Ο Φίλιππος Τσαλίδης εξελέγη βουλευτής Ξάνθης με τη Νέα Δημοκρατία το 2004 και παρέμεινε στο Κοινοβούλιο έως το 2007. Στη συνέχεια ανέλαβε σειρά επιτελικών θέσεων στη δημόσια διοίκηση, ενώ διετέλεσε και μέλος της υπηρεσιακής κυβέρνησης του 2015.

Ειδικότερα, το 2008 ανέλαβε καθήκοντα γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ το 2015 τοποθετήθηκε στη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου.

Το 2016 ανέλαβε τα ηνία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.