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Επιμένει στην πρότασή της για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, η οποία σήμερα ενημερώθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, «σχετικά με τις εργασίες πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου και τις τεταμένες διμερείς σχέσεις με την Τουρκία».

Στη δήλωσή της μετά τη συνάντηση ανέφερε: «Με καθυστέρηση προχώρησε ο κύριος Υπουργός στην ενημέρωση, όπως όρισε η κυβέρνηση, για την πόντιση του καλωδίου και για το κρίσιμο ζήτημα της ρηματικής διακοίνωσης. Δεν είμαστε σοφότεροι και γι’ αυτό τρεις παρατηρήσεις:

Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν δίνει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της σχετικά με την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Δεύτερον, επιμένουμε στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, απέναντι σε μία χώρα αναθεωρητική, που κρατάει ζεστό το αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”.

Τρίτον, ζητάμε να δοθεί στη δημοσιότητα η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, αφού ήδη, μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αναφερθεί σε σχετικά αποσπάσματα.

Όλοι μας και πρώτα απ’ όλα οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν».