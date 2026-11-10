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Την αυτόματη μεταφορά καταναλωτών από τα κυμαινόμενα «πράσινα» τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας σε φθηνότερα σταθερά «μπλε», χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους ίδιους, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Η πρόταση, την οποία επεξεργάστηκαν ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας του κόμματος, Φραγκίσκος Παρασύρης, και ο Τομέας Ενέργειας, αποσκοπεί στον περιορισμό της επιβάρυνσης των νοικοκυριών που παραμένουν σε κυμαινόμενα τιμολόγια, παρά το γεγονός ότι στην αγορά διατίθενται οικονομικότερες επιλογές σταθερής χρέωσης.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα συνδέεται με την αυτόματη ένταξη εκατομμυρίων καταναλωτών στο πράσινο τιμολόγιο το 2023, χωρίς να έχει προηγηθεί δική τους επιλογή. Όπως επισημαίνει, περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς, παρότι οι χρεώσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Ειδικότερα, το κόμμα αναφέρει ότι η τιμή των πράσινων τιμολογίων τον Νοέμβριο του 2026 έφθασε τα 28 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καταγράφοντας αύξηση 33% μέσα σε έναν μήνα, όταν τα διαθέσιμα σταθερά τιμολόγια κυμαίνονται περίπου στα 14 έως 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Με βάση το παράδειγμα που παραθέτει, ένα νοικοκυριό με μέση μηνιαία κατανάλωση 400 κιλοβατωρών επιβαρύνεται με περίπου 118 ευρώ στο πράσινο τιμολόγιο, έναντι 64 ευρώ στο σταθερό, για την ίδια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Πώς θα γίνεται η αυτόματη αλλαγή τιμολογίου

Η τροπολογία προβλέπει την αυτόματη μετάβαση στο οικονομικότερο διαθέσιμο σταθερό τιμολόγιο του ίδιου προμηθευτή για τους καταναλωτές που είχαν ενταχθεί στο πράσινο τιμολόγιο χωρίς να έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.

Στόχος είναι να αλλάξει ο σημερινός μηχανισμός προεπιλογής, ώστε η αδράνεια του καταναλωτή να μην οδηγεί στη διατήρησή του σε ένα ακριβότερο προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει συγκεκριμένες εγγυήσεις για τη διατήρηση της ελευθερίας επιλογής.

Κάθε καταναλωτής θα ενημερώνεται εγγράφως τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μεταφορά και θα μπορεί να αρνηθεί την αλλαγή με μια απλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον προμηθευτή του.

Επιπλέον, ακόμη και μετά τη μετάβαση στο σταθερό τιμολόγιο, θα διατηρεί το δικαίωμα αποχώρησης χωρίς καμία ποινή για διάστημα 60 ημερών.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης ειδική πρόβλεψη για την ενίσχυση της διαφάνειας στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Συγκεκριμένα, για όσους επιλέγουν να παραμείνουν σε κυμαινόμενο πράσινο τιμολόγιο ή έχουν ενταχθεί σε κίτρινο τιμολόγιο, οι προμηθευτές θα υποχρεούνται να αναγράφουν στον λογαριασμό το ποσό που θα κατέβαλλαν για την ίδια κατανάλωση εάν είχαν επιλέξει σταθερό τιμολόγιο.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν ευκολότερα τις χρεώσεις και να αξιολογούν εάν το τιμολόγιο στο οποίο βρίσκονται παραμένει συμφέρον.

Χωρίς δημοσιονομικό κόστος η προτεινόμενη ρύθμιση

Όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, η εφαρμογή της τροπολογίας δεν συνεπάγεται δημοσιονομική επιβάρυνση, καθώς δεν απαιτούνται κρατικές επιδοτήσεις, πρόσθετες δημόσιες δαπάνες ή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η μετάβαση των καταναλωτών θα πραγματοποιείται με βάση τις τιμές των σταθερών προϊόντων που ήδη διαθέτουν οι πάροχοι στην ελεύθερη αγορά.

Η τροπολογία προβλέπει, επίσης, σταδιακή εφαρμογή του νέου μηχανισμού σε έως τρεις φάσεις, προκειμένου οι εταιρείες προμήθειας να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν ομαλά τη διαχείριση και την αντιστάθμιση των κινδύνων τους.

Κατά τη διαδικασία αυτή θα δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά και στους καταναλωτές με υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση από τις αυξημένες χρεώσεις.

Με την προτεινόμενη παρέμβαση, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να περιορίσει τις επιπτώσεις από την παραμονή μεγάλου αριθμού νοικοκυριών σε ακριβότερα κυμαινόμενα τιμολόγια, μεταφέροντας στους προμηθευτές την υποχρέωση αυτόματης ένταξής τους σε οικονομικότερες σταθερές επιλογές, χωρίς να καταργείται το δικαίωμά τους να επιλέγουν διαφορετικό προϊόν.