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Από την Πνύκα έβγαλε ομιλία ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα και των επαφών του με την ελληνική πολιτική ηγεσία.

Δείτε βίντεο:

Ρούμπιο: Οι Αρχαίοι Έλληνες ασκούν μια μυστιστική επιρροή στη μνήμη μας και μας καλούν ξανά και ξανά.

Αναφορά στη ναυμαχία της Σαλαμίνας και τον 5ο αιώνα π.Χ

Ο Παρθενώνας στέκει ακόμη εδώ και 25 αιώνες.

Ρούμπιο: Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος

Η αρχαία Ελλάδα είναι «χαραγμένη» παντού στις ΗΠΑ, η αρχαιότητα απασχόλησε περισσότερο από άλλη εποχή τους ιδρυτές των ΗΠΑ.

Ο Πλούταρχος αναφέρεται περισσόιτερό από κάθε άλλον, η επιρροή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη είναι μεγάλη.

Ρούμπιο: Στους αρχαίους Έλληνες βλέπουμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Δύσης

Ατομικότητα, περιέργεια, δίψα για να γνωρίσουμε τον κόσμο: αυτά ήταν μερικά από τα χαρακτηριστικά ενός ολόκληρου λαού.

Ρούμπιο: Οι Έλληνες δεν μας διαμόρφωσαν απλώς την Ιστορία, μας την χάρισαν

Ρούμπιο: Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που έστρεψαν το βλέμμα προς τα έξω

Ρούμπιο: Συνδέει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα με τη χριστιανική θεολογία

Ρούμπιο: Οι αρχαίοι Έλληνες οργάνωσαν τη ζωή τους γύρω από τον ανταγωνισμό. Η αρχαία ελληνική πόλη ήταν μια αρένα.

Ρούμπιο: Κρατάμε τους εξαιρετικούς όμηρους του μέσου όρου

Ρούμπιο: Στη Δύση φτάσαμε να ντρεπόμαστε για τα πράγματα που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε

Η λέξη «εθνικισμός» έφτασε να γίνει βρισιά, ανοίξαμε τα σύνορά μας, στείλαμε έξω την παραγωγή, αφήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις.

Ρούμπιο: Είμαστε σε σταυροδρόμι

Η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του 21ου αιώνα.

Ρούμπιο: Με τον Τραμπ παίρνουν στα χέρια μας τον έλεγχο

Ρούμπιο: Οι αρχαίοι Έλληνες καταλάβαιναν ότι τα μέσα πάνω μαζί με την ισχύ

Η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από τη νάρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες χρόνια.

Ρούμπιο: Οι Έλληνες είναι απαραίτητος φίλος για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη

Η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου.

Ρούμπιο: Δεν πιστεύουμε ότι η συμμαχία είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος

Φέρνει σαν παράδειγμα τη συμφωνία των ΗΠΑ με τη Δανία για τη Γροιλανδία.

Ρούμπιο: Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στο ιδανικό του ένδοξου ανδρός

Αναφορά στον Σωκράτη που πλήρωσε με τίμημα τη ζωή του, στους 300 Σπαρτιάτες στις Θερμοπύλες, στον Αχιλλέα που επέλεξε να μείνει στην Τροία επιδιώκοντας την αιώνια δόξα.

Ρούμπιο: Ήρωες μας είναι αυτοί που έμειναν πιστοί στο καθήκον τους

Αναφορά του Ρούμπιο σε αυτό που συνδέει τον αρχαίο κόσμο με την Αναγέννηση

Ρούμπιο: Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα μοιάζουν με αυτές της αρχαιότητας

Ρούμπιο: Τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες για να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα

Ρούμπιο: Όλη η Δύση πρέπει να ξαναμάθει τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα

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